Ako sa zbaviť silného zápachu z odpadkových košov? Poznáme jednoduché riešenie, stačí vám jedna vec z kuchyne!

LONDÝN – V lete nie je problém len s extrémnymi horúčavami, ale v mimoriadne teplom počasí bohužiaľ viac zapáchajú aj smeti v odpadkových košoch. Poznáme ale trik, ako sa nechutného zápachu zbaviť šmahnutím ruky. Budete potrebovať len jednu ingredienciu, ktorá je súčasťou takmer každej kuchyne.
S teplý letným počasím väčšina z nás spája letné dovolenky pri mori, vyhrievanie sa na pláži, či kúpanie sa v bazénoch a v mori. Teplo je ale aj veľmi nebezpečné. A neplatí to len pre pitný režim. Odpadky v koši sa vplyvom väčšieho tepla rýchlejšie rozkladajú a šíria väčší zápach. Existuje však trik, ktorý vás tohto nechutného zápachu zbaví takmer okamžite. Píše o tom Mirror.
Na odstránenie zápachu bude stačiť jedna bežná ingrediencia z kuchyne. Pomôže vám udržať odpadkové koše svieže a bez akéhokoľvek zápachu. Lily, ktorá má na TikToku kanál Clean with Lily, odporúča vydrhnúť smetné koše aspoň raz týždenne Zoflororu, ktorú zriedi s vodou.
"Potom už len drhnem. Keď koše dôkladne osuším, ešte ich pretrem kuchynskými utierkami a opäť pridám trochu Zoflory (bežný dezinfekčný prostriedok v Británii). Na koniec ešte hodím sódu bikarbónu." Celý postup ukázala na videu.
Široká verejnosť pripustila, že tento postup naozaj funguje. Okrem toho to funguje pre vonkajšie kontajnery pred domami, ale aj bežné smetné koše v kuchyni.
"Je to preto, že väčšina nepríjemných pachov je kyslých a zásaditá sóda bikarbóna s nimi reaguje, čím chemicky neutralizuje zápach, namiesto toho, aby ju len maskovala vôňou."
"Vlhkosť je živnou pôdou pre baktérie. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby bol kôš po umytí úplne suchý."
Postup
Aby ste tento trik uviedli do praxe, musíte dodržať niekoľko krokov. Pred vložením novej vložky pridajte priamo na dno prázdneho koša niekoľko polievkových lyžíc sódy bikarbóny. Potom pod vrecko vložte staré noviny, aby sa absorbovali všetky vytekajúce tekutiny.
Potom posypte papier ďalšou vrstvou sódy bikarbóny. Na slovenské pomery by mal fungovať namiesto Zoflory akýkoľvek dezinfekčný prostriedok vyššej kvality.