Desivá bilancia horúčav: Kúpanie stálo život už 55 ľudí, zomrelo ďalšie dieťa zabudnuté v aute

PARÍŽ - Počet utopených vo Francúzsku, ktorí sa v súčasnej vlne horúčav chceli osviežiť kúpaním, vzrástol na 55. S odvolaním sa na ministerku športu Marinu Ferrariovú to dnes uviedla agentúra AFP. Ďalšou obeťou extrémneho počasia sa stalo 18-mesačné dieťa, ktoré v utorok našli hasiči v aute zaparkovanom v areáli univerzitnej nemocnice La Timone v Marseille. Oznámila to dnes spomínaná nemocnica, presný dátum úmrtia ale neposkytla.
Kvôli neprestávajúcim horúčavám dnes parížska polícia vyzvala organizátorov hudobného festivalu Solidays, pochodu hrdosti na podporu komunity LGBT+ a športových podujatí, aby naplánované akcie zrušili. Po výzve polície organizátori pochodu Paris Pride oznámili, že ho odkladajú.
Najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami teraz platí na dvoch tretinách francúzskeho územia. Abnormálne vysokým teplotám čelí viac ako 51 miliónov obyvateľov. Teploty dnes v niektorých oblastiach Francúzska dosiahli na hranici 40 stupňov Celzia. V sobotu podľa meteorológov zostane v najvyššom stupni pohotovosti 50 departementov z 96, ktoré má Francúzsko na európskej pevnine.
Smrť batoľaťa nie je prvým podobným nešťastím, ktoré sa vo Francúzsku v tomto týždni odohralo. Už v pondelok, keď najvyššie teploty vo Francúzsku dosahovali až 43 stupňov Celzia, úrady oznámili, že na juhovýchode krajiny našli v zaparkovanom aute telá dvoch detí vo veku dva a štyri roky. V stredu potom bolo v zatvorenom aute na severnom parížskom predmestí Saint-Gratien nájdené mŕtve trojročné dieťa.
Na sobotu plánovaný pochod Paris Pride sa bude podľa organizátorov konať pravdepodobne v septembri. Zrušený bol tiež obdobný sobotňajší pochod v Lyone. Oddnes platí vo Francúzsku zákaz predaja alkoholu a jeho konzumácie na verejnosti. Úrady k tomuto kroku pristúpili kvôli preťaženiu zdravotníckych zariadení, kde prudko stúpli počty pacientov s infarktom a ťažkosťami spôsobenými horúčavami. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez dnes prefektov v celej krajine vyzval, aby po vzore Paríža zákaz tiež zaviedli.
Francúzske úrady v utorok oznámili, že od štvrtka 18. júna sa utopilo 40 ľudí, prevažne mladých. Niektorí z nich sa rozhodli kúpať na nesledovaných či nebezpečných miestach. Štátna energetická spoločnosť EDF dnes oznámila, že vyčlení 80 miliónov eur na vybavenie škôl, škôlok a ďalších zariadení chladiacimi systémami, ktoré im pomôžu zvládať budúce vlny horúčav. Polovica prostriedkov bude využitá do tohtoročného septembra. Viaceré firmy uviedli, že na rovnaké účely vyhradia 50 miliónov eur. Je medzi nimi napríklad aj banková skupina Banque Postale.