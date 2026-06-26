Prípad, ktorý otriasol Československom: Nový pohľad na Cervanovú! Knihu jej snúbenca krstila Müllerová

BRATISLAVA - Uplynulo už polstoročie od tragédie, ktorá otriasla vtedajším Československom. Príbeh Ľudmily Cervanovej sa však opäť dostáva do pozornosti verejnosti. Tentoraz vďaka novej knihe Gaudeamus [Radujme sa], ktorú napísal jej snúbenec Richard Veselý. Ten v nej približuje nielen samotnú tragédiu, ale aj pohľad na mladú študentku medicíny ako na človeka z mäsa a kostí.
Po britskom knižnom trhu prichádza kniha Gaudeamus [Radujme sa] aj na Slovensko. Ide o dielo, ktoré sa dotýka jedného z najznámejších a zároveň najdiskutovanejších kriminálnych prípadov bývalého Československa – vraždy študentky medicíny Ľudmily Cervanovej. Mladá študentka zmizla v roku 1976 po tom, čo bola na diskotéke. Na druhý deň mala odcestovať domov do Košíc, kde ju čakal jej snúbenec Richard Veselý. K stretnutiu však už nikdy nedošlo. O niekoľko dní neskôr bolo nájdené jej telo a prípad sa zapísal medzi najväčšie tragédie svojej doby.
Autor knihy Richard Veselý, v tom čase rovnako mladý študent medicíny, sa k udalosti vracia po desaťročiach. Tvrdí, že kniha pre neho predstavuje aj spôsob vyrovnania sa s minulosťou a so stratou, ktorá zásadne ovplyvnila jeho život. „Kniha Gaudeamus [Radujme sa] nie je faktografia, je to beletria, ktorá podáva aj významné svedectvo o Ľudke ako o osobe,“ uvádza autor. Zároveň dodáva, že cieľom diela je ukázať Ľudmilu nielen ako obeť, ale aj ako mladú ženu s vlastným životom, snami a vzťahmi. Kniha má viacero krstných rodičov, medzi nimi aj moderátorku Soňu Müllerovú. Tá má k projektu osobitý vzťah – v študentských rokoch sa aktívne venovala recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde dokonca viackrát uspela na celoslovenskej úrovni. Práve tam sa niekoľkokrát stretla aj s autorom knihy Richardom Veselým, s ktorým si podľa vlastných slov padli do oka. Hoci sa moderátorka s Ľudmilou Cervanovou osobne nepoznala, krst knihy prišla podporiť.
Príbeh je zasadený do širšieho dobového kontextu a dotýka sa aj spoločenských a morálnych otázok, ktoré presahujú samotnú tragédiu. Kniha prináša pohľad na obdobie normalizácie, ale aj na hodnoty, ktoré sú aktuálne dodnes. Richard Veselý po tragédii pôsobil ako detský lekár na Slovensku, neskôr viedol špecializované pracoviská a dlhodobo pôsobil aj v zahraničí. V súčasnosti sa venuje odborným aktivitám v oblasti medicíny a zároveň literárnej a kultúrnej činnosti.
Jeho kniha Gaudeamus [Radujme sa] tak prináša osobný pohľad na udalosť, ktorá poznačila jeho život, a zároveň otvára otázky, ktoré dodnes zostávajú bez jednoznačných odpovedí.
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