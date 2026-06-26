KATASTROFA na najkrajšej ceste sveta: Vodička vystúpila, aby si spravila SELFIE, jej auto skončilo na ŠROT!

TRANSFAGARASAN – Rumunsko je podľa rozlohy 12. najväčšou krajinou v Európe. Je popretkávané mnohými cestami, ktoré na niektorých úsekoch doslova stoja za pohľad. Nachádza sa tu aj jeden z najkrajších výhľadov z diaľnice vôbec. Mnohí turisti tu zastavujú a robia si pamätné fotky. Netreba však zabúdať na bezpečnosť. Pochopil to aj istá vodička.
V Rumunsku sa mnohí turisti chcú previezť po slávnej Transfagarasskej diaľnici. Tá pretína Karpaty v strednej časti krajiny, pričom táto trasa sa považuje za jednu z najkrajších na svete. Istá turistka doplatila na nepozornosť, keď si chcela práve tu spraviť pamätnú selfie.
Zabudla na zákaldné pravidlo
Ako informuje Libertatea, neznáma vodička zastavila pri ceste, vystúpila z auta a začala s fotením nádherného výhľadu. Utrpela však lekciu, ktorá ju navyše nevyjde celkom lacno. Na aute totiž zabudla stlačiť ručnú brzdu, alebo zaradiť prevodový stupeň. Keď vystúpila, vozidlo sa pomaly posúvalo ďalej, až napokon padlo do rokliny.
Podľa rumunských médií sa v aute v daný moment nikto nenachádzal. Z miesta neboli ani hlásené žiadne zranenia.
"Bol to okamih. Vodička vystúpila a keď sa otočila, auto už schádzalo po krajnici, nedalo sa už nič robiť. Bolo počuť kov, ktorý sa trel o skaly," uviedli miestne médiá.
Transfagarasská diaľnica je na jednej strane doslova malebná, ale na strane druhej je to pre vodičov mimoriadne náročný úsek. Cesty sú tu úzke a zákruty veľmi ostré. V oblasti sa okrem iného potulujú aj medvede a iná divá zver. V minulosti tu bolo hlásených niekoľko útokov na človeka.