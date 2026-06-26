TEMNÝ piatok: Z rieky pri Richnave vytiahli telo len 7-ročného dievčatka!

RICHNAVA - Po dvoch tragédiách v Bratislave už aj na opačnom konci republiky došlo k tragédii, ktorá je o to smutnejšia, že ide len o 7-ročné dievčatko. Jej telo mali vytiahnuť z rieky Hornád.
Polícia o prípade informuje na sociálnej sieti a robí tak len veľmi krátko po medializovaných nálezoch tiel v Bratislave, najskôr na Kuchajde a potom na Veľkom Draždiaku.
Z rieky vytiahli 7-ročné dievča
Tentokrát sa tragédia stala v obci Richnava v okrese Gelnica. "Z rieky Hornád bolo pri moste vytiahnuté 7-ročné dievča. Napriek okamžitej snahe o jeho záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť," napísala košická polícia.
Policajti sú na mieste a okolnosti tejto tragickej udalosti v týchto chvíľach preverujú. "Voda je počas horúcich dní veľkým lákadlom, no aj veľkým rizikom. Deti majte pri vode neustále pod dohľadom. Stačí krátky okamih nepozornosti a následky môžu byť nezvratné," varovala verejnosť polícia.
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