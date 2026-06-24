Nemecko vyšetruje podozrenie zo sabotáže okolo bývalej „dcéry“ Gazpromu

KARLSRUHE - Nemecké bezpečnostné zložky v stredu vykonali razie v priestoroch spojených s bývalou dcérskou spoločnosťou ruského štátneho energetického koncernu Gazprom. Dôvodom je podozrenie z pokusu o sabotáž a zo spoluúčasti na porušovaní zákona o zahraničnom obchode, oznámila nemecká prokuratúra, ktorú citovala agentúra DPA.
Vyšetrovanie sa zameriava na obdobie krátko po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, keď bola spoločnosť Gazprom Germania prostredníctvom prevodu podielov oddelená od ruskej skupiny Gazprom. Prokuratúra uviedla, že novým vlastníkom sa stala spoločnosť so sídlom v Moskve bez väzieb na energetický sektor, ktorá bezprostredne po prevzatí nariadila likvidáciu Gazprom Germania.
Podľa vyšetrovateľov bolo rozhodnutie o likvidácii prijaté bez súhlasu nemeckého ministerstva hospodárstva, čím mohlo dôjsť k porušeniu zákona o zahraničnom obchode a platobnom styku. Prokuratúra zároveň uviedla, že existuje podozrenie, že predaj a následná likvidácia mali za cieľ narušiť dodávky zemného plynu do Nemecka. V tejto súvislosti je podozrivý ruský občan, ktorého identitu úrady nezverejnili. Zatiaľ nebol v prípade nikto zadržaný.
Zmena vyvolala obavy
Zmena vlastníctva vyvolala obavy nemeckej vlády o bezpečnosť dodávok plynu. Likvidácii spoločnosti napokon zabránilo rozhodnutie ministerstva hospodárstva, ktoré poverilo Spolkovú agentúru pre sieťové odvetvia prevzatím dočasnej správy nad spoločnosťou Gazprom Germania. Táto firma v tom čase kontrolovala najmenej 25 percent nemeckej kapacity na skladovanie zemného plynu. Dnes pôsobí pod názvom SEFE (Securing Energy for Europe).
Vtedajší nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v roku 2022 uviedol, že vláda zasiahla pre nejasnú vlastnícku štruktúru spoločnosti a nesplnenie povinnosti informovať nemecké úrady o zmene vlastníka. Podľa nemeckého práva má vláda právo preskúmať transakcie týkajúce sa firiem mimo EÚ, ktoré sa považujú za systémovo relevantné. Nemecko zadržalo v posledných mesiacoch niekoľko údajných špiónov pracujúcich pre Rusko. V júni otvorilo Spoločné centrum na boj proti hybridným hrozbám, ktoré má koordinovať aktivity bezpečnostných agentúr v boji proti špionáži, dezinformáciám a sabotážam.