Okolo vojenskej míny bolo rušno: Polícia ju previezla na likvidáciu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
VIRT - Viaceré hliadky Policajného zboru (PZ) zabezpečovali v pondelok popoludní prevoz munície objavenej v rieke Dunaj pri obci Virt v okrese Komárno. Anglická protilodná mína pochádzajúca z obdobia druhej svetovej vojny bola po vykonaní potrebných úkonov na mieste nálezu prevezená do priestoru, ktorý svojimi bezpečnostnými parametrami umožňuje jej kontrolovanú likvidáciu, informovalo Krajské riaditeľstvo PZ Nitra.
Protilodná mína sa v Dunaji objavila v nedeľu (2. 8.) po poklese hladiny rieky. Policajti na mieste bezodkladne vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. Lodná doprava na úseku Dunaja bola z dôvodu zaistenia bezpečnosti pozastavená.
Prevoz protilodnej míny nájdenej v Dunaji. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)