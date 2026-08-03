Policajná naháňačka sa skončila haváriou: Vodič skončil s autom v priekope

KOŠICE - Policajti v sobotu večer prenasledovali vodiča vozidla so zahraničnými evidenčnými číslami. Jeho jazda sa skončila po náraze do priekopy neďaleko maďarskej obce. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Podľa doposiaľ zistených skutočností prijali policajti oznámenie o podozrení, že vodič môže viesť vozidlo pod vplyvom alkoholu. Po jeho spozorovaní vodič na výzvy policajtov na zastavenie nereagoval a začal unikať. Do prenasledovania sa zapojili viaceré policajné hliadky - košická pohotovostná motorizovaná jednotka spolu s dopravnými policajtmi a policajtmi z obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou.
Ako uviedla hovorkyňa, počas úteku vodič smeroval k štátnej hranici a svojou riskantnou jazdou ohrozil ďalších účastníkov cestnej premávky. Prekročil štátnu hranicu s Maďarskom, preto boli o tejto skutočnosti hneď informovaní maďarskí policajti.
„Prenasledovanie pokračovalo aj na území Maďarska. Nebezpečná jazda sa skončila neďaleko maďarskej obce, kde vodič s vozidlom havaroval mimo cesty po náraze do priekopy pri hospodárskom družstve,“ doplnila Illésová s tým, že policajti podozrivého obmedzili na osobnej slobode a zabezpečili miesto udalosti do príchodu maďarských policajtov a rýchlej zdravotnej pomoci.
Vo vozidle sa podľa zistení polície nachádzalo viacero fliaš s alkoholom, no vodič odmietol dychovú skúšku. Pri nehode utrpel doposiaľ nezistené zranenia a za prítomnosti záchranárov si ho prevzali príslušníci maďarskej polície.