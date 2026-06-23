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Magyar k V4: Ani nezhody so SR nemôžu prevážiť spoločné historické danosti

Péter Magyar.
Péter Magyar. (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)
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TASR

BUDAPEŠŤ - Na utorňajšom summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4) v Gödöllő ide o to, či sa podarí obnoviť vyšehradskú spoluprácu, ktorá v uplynulých rokoch dosiahla historické dno. Povedal to podľa servera index.hu v parlamente premiér Péter Magyar. Dodal, že ani nezhody napríklad so Slovenskom v otázke tamojšej maďarskej menšiny nemôžu prevážiť spoločné historické a geografické danosti, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar povedal, že Maďarsko má v rámci V4 svoje spory. So slovenskou vládou existujú podľa neho nezhody v otázke zahraničných Maďarov, ale základom spolupráce nikdy nebolo to, že sa každý s každým vo všetkom zhodne. „Jej základom bolo, že aj napriek rozdielnym názorom žijeme v spoločnom priestore, spája nás spoločná história a množstvo spoločných záujmov. Geografiu a históriu nedokážeme zmeniť,“ dodal. Záujmom Maďarska je, aby krajiny strednej Európy opäť konali spoločne v oblasti strategických investícií, rozvoja infraštruktúry sever-juh a posilnenia konkurencieschopnosti regiónu, podčiarkol Magyar.

Krajiny strednej Európy sa podľa jeho slov môžu ľahko stať "hračkami" veľmocí, a preto má vyšehradská spolupráca strategický význam aj dnes. Pripomenul, že počas rokov Orbánovej vlády bola dôvera medzi krajinami V4 otrasená a spolupráca klesla na historické dno. Cieľom summitu V4 v Gödöllő je, aby stredná Európa prehodnotila svoju rozvojovú politiku, spoločne sa zasadzovala za strategické investície a posilnila vzťahy medzi severom a juhom v oblasti dopravy a energetiky, zdôraznil premiér.

Viac o téme: SlovenskoMaďarskoV4Péter Magyar
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