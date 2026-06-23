Lídri V4 sa po dvoch rokoch opäť zídu na oficiálnom summite, teraz v Maďarsku

BUDAPEŠŤ - Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa v utorok po dvojročnej prestávke opäť stretnú na oficiálnom summite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v neďalekom meste Gödöllő, je nový maďarský premiér Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na stretnutie pricestujú predseda vlády SR Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Očakávania pred utorňajším summitom sú podľa servera blikk.hu veľké. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať svoje kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach EÚ.
Regionálne zoskupenie v minulosti dokázalo koordinovane vystupovať napríklad proti migračnej politike vtedajšej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, pripomína magazín Politico. Dynamika dlhoročnej stredoeurópskej spolupráce V4 sa však v uplynulých rokoch výrazne pretransformovala. Primárnym cieľom súčasného summitu je preto identifikovať spoločné priority a zadefinovať mechanizmy, vďaka ktorým by Vyšehradská skupina mohla opätovne získať svoju politickú váhu na pôde EÚ.
Vyšehradskí lídri prejavujú opatrnejší prístup
Krajiny V4 sa momentálne sústreďujú na témy spojené s viacročným finančným rámcom EÚ a implementáciou Európskej zelenej dohody (Green Deal). Zoskupenie zdieľa skeptický postoj voči príliš ambicióznym environmentálnym cieľom a jednotne presadzuje prísnejšie opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii. Voči ďalšiemu rozširovaniu EÚ (najmä potenciálne začlenenie Ukrajiny) prejavujú vyšehradskí lídri v porovnaní so západnými členskými štátmi podstatne opatrnejší prístup.
Podľa analýzy Politica v poslednom období najväčšie napätie v rámci tohto formátu predstavoval prístup k Rusku. Názorové rozdiely medzi partnermi pretrvávajú. Slovenský premiér Fico si v porovnaní s ostatnými európskymi lídrami zachováva pragmatický až ústretový postoj voči Moskve, zatiaľ čo Česká republika a Poľsko zastávajú voči Kremľu nekompromisnú a tvrdú líniu. Hoci sa Magyar opakovane dištancoval od zahraničnopolitického smerovania svojho predchodcu Viktora Orbána a ruské vedenie podrobil ostrej kritike, Maďarsko zostáva naďalej výrazne závislé od dodávok ruských energetických surovín, čo manévrovací priestor Budapešti limituje.
Summit v Prahe sa konal v napätej atmosfére
Ostatný summit premiérov V4 sa konal 27. februára 2024 v Prahe v obzvlášť napätej atmosfére. Maďarského premiéra Orbána a jeho slovenského kolegu Fica očakávali v českej metropole protestujúci kvôli ich proruskej politike. Z hľadiska posúdenia vojny na Ukrajine boli na jednej strane český premiér Petr Fiala s poľským Donaldom Tuskom, na druhej bol Orbán s Ficom.
Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín — SR, ČR, Poľska a Maďarska. Založená bola 15. februára 1991 ešte ako Vyšehradská trojka podpisom deklarácie o spolupráci v maďarskom meste Vyšehrad. Po rozdelení Česko-Slovenska sa zmenilo na Vyšehradskú štvorku.