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Napätie v maďarskej politike: Premiér Magyar chce odstrániť politické bábky

Maďarský premiér Péter Magyar
Maďarský premiér Péter Magyar (Zdroj: TASR/AP/Marius Burgelman)
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TASR

BUDAPEŠŤ - V politickom konflikte predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara s prezidentom Tamásom Sulyokom sa podľa servera index.hu otvára nová kapitola. Premiér avizoval, že v pondelok v parlamente predloží návrh na odstránenie „politických bábok“ z radov ústavných činiteľov a tiež návrh na zriadenie Úradu na vrátenie verejného majetku (Vagyonvisszaszerzési Hivatal). Kancelária prezidenta v tejto súvislosti pre server rtl.hu uviedla, že odstránenie ústavných činiteľov by bolo bezprecedentným zneužitím legislatívy, informuje spravodajca v Budapešti.

Sulyok v rozhovore pre magazín Politico nedávno uviedol, že súčasný premiér Magyar zneužíva parlamentnú väčšinu arogantnejšie, než to kedykoľvek predtým robil jeho predchodca Viktor Orbán. Hlava štátu vyjadrila presvedčenie, že jeho zotrvanie vo funkcii je opodstatnené z hľadiska ochrany demokratických noriem, pretože pôsobí ako protiváha voči možnému zneužitiu moci novou parlamentnou väčšinou (strany Tisza).

Magyar dal prezidentovi Sulyokovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum

Magyar dal prezidentovi Sulyokovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum na odstúpenie do 31. mája, k čomu však doteraz nedošlo. Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľne neodstúpi a svoju pozíciu je pripravený brániť právnymi prostriedkami. Vo vyhláseniach zdôraznil, že žiadna vládna väčšina nemôže ospravedlniť ignorovanie princípov právneho štátu a európskych hodnôt. Podľa slov prezidenta sa strana Tisza snažila v uplynulých 16 týždňoch vládnutia dosiahnuť väčšiu koncentráciu moci, než akú si vytvoril Orbánov Fidesz za 16 rokov.

Prezidentská kancelária v nedeľu večer vydala vyhlásenie, podľa ktorého by odvolanie ústavných činiteľov predstavovalo také legislatívne zneužitie, aké v Maďarsku nemá obdobu od zmeny režimu v roku 1989. K takémuto kroku nedošlo ani počas Sulyokovho pôsobenia vo funkcii predsedu Ústavného súdu (AB), ani počas jeho súčasného mandátu prezidenta republiky.

Ooznámil, že v pondelok predstaví balík opatrení

Tamás Sulyok sa nedávno obrátil na AB so žiadosťou o preskúmanie, či je vôbec možné odvolať hlavu štátu alebo iných ústavných činiteľov z funkcie prostredníctvom novely ústavy. O podnete sa malo rokovať v pondelok, avšak niekoľko ústavných sudcov ohlásilo zaujatosť a z konania sa vylúčilo. AB preto nie je v tejto kauze uznášaniaschopný. Magyar v nedeľu oznámil, že v pondelok o 13.00 h predstaví v parlamente balík opatrení zameraný na očistu verejného života, odstránenie politicky prepojených ústavných činiteľov s bývalou Orbánovou vládou a zriadenie úradu na získavanie rozkradnutého verejného majetku.

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