Tvrdý krok maďarského premiéra: Spúšťame ukončenie mandátu prezidenta Tamása Sulyoka!

BUDAPEŠŤ - V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vláda strany Tisza zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamása Sulyoka. Oznámil to v pondelok v Národnom zhromaždení premiér Péter Magyar v prejave vysielanom v priamom vysielaní na jeho oficiálnom účte na Facebooku.
Premiér povedal, že od septembra sa spustí úplne komplexný ústavný proces, do ktorého sa zapojí celá maďarská spoločnosť. „Na konci tohto procesu ústavu ratifikuje maďarský ľud v referende,“ dodal.
Sulyok v rozhovore pre magazín Politico nedávno uviedol, že súčasný premiér Magyar zneužíva parlamentnú väčšinu arogantnejšie, než to kedykoľvek predtým robil jeho predchodca Viktor Orbán. Hlava štátu vyjadrila presvedčenie, že jeho zotrvanie vo funkcii je opodstatnené z hľadiska ochrany demokratických noriem, pretože pôsobí ako protiváha voči možnému zneužitiu moci novou parlamentnou väčšinou (strany Tisza).
Magyar dal prezidentovi Sulyokovi a viacerým ďalším ústavným činiteľom ultimátum na odstúpenie do 31. mája, k čomu však doteraz nedošlo. Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľne neodstúpi a svoju pozíciu je pripravený brániť právnymi prostriedkami.
Cieľom Očisťujúceho ohňa je eliminácie politickej a ekonomickej mafie
Cieľom operácie Očisťujúci oheň je okrem eliminácie politickej a ekonomickej mafie v Maďarsku zabezpečiť aj to, aby sa v budúcnosti nemohol znovu vybudovať rovnaký systém. Povedal to v pondelok v Národnom zhromaždení premiér Péter Magyar v prejave vysielanom v priamom prenose na jeho oficiálnom účte na Facebooku.
Pripravovaný 17. dodatok k ústave preto podľa jeho slov navrhuje aj obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov. Magyar oznámil, že predsedu Ústavného súdu (AB) si budú voliť sudcovia AB spomedzi seba a obnoví sa aj veková hranica pre ústavných sudcov. „Mandát a imunita ústavných sudcov starších ako 70 rokov - vrátane Pétera Polta (predseda AB od roku 2025) - zanikne,“ dodal.