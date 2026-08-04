Skladku odpadu pri Nových Zámkoch zachvátili plamene: Na mieste zasahovali desiatky hasičov

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
Bajtava 4. augusta (TASR) - V obci Bajtava v okrese Nové Zámky horela v utorok skládka odpadu. Na mieste zasahovalo 30 hasičov z hasičských staníc Štúrovo, Nové Zámky a dobrovoľných hasičských zborov obcí Salka, Búč, Chľaba, Nová Vieska a Svodín. Pri požiari nebol nikto zranený, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Privolaní hasiči požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými prúdmi vody. Zároveň zabezpečovali dodávku vody z čerpacieho stanoviska na rieke Ipeľ v obci Salka. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)