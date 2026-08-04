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Desivý prípad: Roky ukrýval mŕtvu matku v mrazničke! Držal ju za ruku a poberal jej dôchodok

Christopher Phillips
Christopher Phillips (Zdroj: South-Wales Police)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PORTHCAWL – Keď sa lekári začali zaujímať, prečo svoju dlhoročnú pacientku celé roky nevideli, jej syn tvrdil, že odišla za príbuznými do Londýna. Pravda ukrytá v obývačke rodinného domu bola omnoho desivejšia. Britská polícia tam našla veľkú mrazničku pokrytú kvetmi a v nej telo 89-ročnej ženy.

Matku ukrýval v mrazničke takmer tri roky

Šesťdesiatročného Christophera Phillipsa z prímorského mesta Porthcawl v Južnom Walese odsúdili na dva roky a štyri mesiace väzenia. V rodinnom dome na ulici Poplar Crescent takmer tri roky ukrýval telo svojej adoptívnej matky Sylvie Phillipsovej, ktorá zomrela vo veku 89 rokov.

Podľa informácií, ktoré zazneli na Korunnom súde v Merthyr Tydfile, Sylvia zomrela 8. marca 2023. Jej syn však úmrtie neoznámil lekárom, úradom ani sociálnym inštitúciám. Namiesto toho si už o dva dni neskôr objednal cez internet veľkú truhlicovú mrazničku a umiestnil ju do obývacej časti domu.

Telo do nej zabalil v hodvábnej prikrývke s leopardím vzorom. Na matku poukladal žlté a ružové ruže a nechal pri nej narodeninovú pohľadnicu s odkazom: „Mame, od Christophera a Tiny.“ Tina bola meno rodinného psa, uviedla televízia Sky News vo svojej správe zo súdu.

Otváral mrazničku a držal ju za ruku

Po matkinej smrti sa Phillips presťahoval spať na prízemie, aby zostal v jej blízkosti. Mrazničku občas otvoril, vzal matku za ruku a rozprával sa s ňou, akoby stále žila.

Jeho obhajkyňa Ruth Smithová na súde povedala, že s ňou hovoril o veciach, ktoré spolu sledovali a prežívali celé roky.

„Sedával pri nej a rozprával sa s ňou o televíznych programoch, seriáli Coronation Street a konských dostihoch, presne tak, ako to robievali vždy,“ opísala.

Phillips podľa nej polícii povedal: „Jednoducho som ju nechcel nechať odísť.“ Obhajoba zdôraznila, že bol emocionálne zraniteľný, trpel vážnymi problémami s duševným zdravím a so svojou adoptívnou matkou mal mimoriadne blízky vzťah. Adoptovala si ho, keď mal dva roky, a väčšinu života prežili v jednej domácnosti. Od roku 2008 bol jej hlavným opatrovateľom.

Lekárom tvrdil, že matka odišla do Londýna

Prípad odhalili až vo februári 2026. Sylviina ambulancia sa s ňou celé mesiace neúspešne pokúšala spojiť. Lekári ju osobne nevideli od roku 2022, hoci jej naďalej predpisovali lieky a predtým s nimi bola v pravidelnom kontakte.

Juhowaleská polícia uviedla, že ju 17. februára krátko pred 19.00 h požiadali o preverenie jej zdravotného stavu. Keď policajti prišli do domu, Phillips im tvrdil, že matka je u bratrancov v Londýne. Nedokázal však povedať, u ktorých príbuzných býva ani uviesť ich adresu.

Policajti si všimli mrazničku, na ktorej boli položené kvety. Po jej otvorení našli úplne zmrazené telo Sylvie Phillipsovej.

Podľa informácií predložených súdu bol Phillips pri policajnej návšteve viditeľne nervózny a triasol sa. V jednej chvíli vybehol na poschodie, odkiaľ ho policajti počuli hovoriť do telefónu: „Polícia ma zatkne. Ty máš závet.“

Poberal jej penziu, dávky aj príspevok na kúrenie

Za jeho konaním však nebol iba chorobný smútok. Phillips počas takmer troch rokov predstieral, že jeho matka stále žije, a naďalej mal prístup k peniazom vyplácaným na jej účty.

Celkovo získal 78 190,92 libry, teda približne 90-tisíc eur. Suma zahŕňala štátny dôchodok, dôchodkový príplatok, opatrovateľskú dávku, príspevok na bývanie, podporu na úhradu nákladov na energie, príspevok na vykurovanie aj mimoriadne platby pre rast životných nákladov.

Všetky tieto platby by úrady po oznámení Sylviinej smrti okamžite zastavili. Phillips navyše naďalej vyzdvihoval lieky predpísané na jej meno a zdravotníkom opakovane tvrdil, že matka nechce prísť na vyšetrenie ani podstúpiť krvné testy.

Sudkyňa Tracey Lloyd-Clarkeová mu pri vynesení rozsudku pripomenula: „Pokračovali ste vo vyzdvihovaní jej liekov, zavádzali ste zdravotníkov o tom, kde sa nachádza, a pri otázkach na svoju matku ste opakovane klamali.“

Dodala, že penzia a sociálne dávky naďalej prichádzali na účty, ku ktorým mal prístup.

Príčinu smrti už nedokázali určiť

Pre stav tela nebolo možné okamžite vykonať úplnú pitvu. Patológ napokon nedokázal spoľahlivo určiť presnú príčinu Sylviinej smrti, nenašiel však nič, čo by naznačovalo násilie alebo podozrivé okolnosti.

Phillips sa priznal k zabráneniu zákonnému a dôstojnému pochovaniu tela a k dvom podvodom. Sudkyňa zdôraznila, že úmrtie vedome skrýval a systematicky vytváral dojem, že jeho matka stále žije.

„Namiesto oznámenia jej smrti a zabezpečenia dôstojného pohrebu ste si kúpili truhlicovú mrazničku a ukryli do nej jej telo,“ povedala mu.

Zároveň uznala, že okrem uloženia v mrazničke nebolo telo ďalej zneuctené. Za priťažujúcu okolnosť však označila takmer trojročné utajovanie smrti a finančný prospech, ktorý Phillips získaval.

Za mrežami strávi časť trestu

Súd ho odsúdil na dva roky a štyri mesiace väzenia. Za mrežami má stráviť 40 percent trestu, zvyšok absolvuje na podmienečnom prepustení pod dohľadom.

Nasledovať má aj osobitné konanie, v ktorom sa rozhodne o odobratí peňazí získaných podvodom.

Vedúca vyšetrovania Claire Lamertonová z juhowaleskej polície označila prípad za mimoriadne smutný. „Phillips ukrýval smrť vlastnej matky a počas značného obdobia z nej finančne profitoval,“ uviedla. Dodala, že myslí na Sylviiných blízkych a dúfa, že po možnosti riadne ju pochovať našli aspoň určitý pokoj.

Viac o téme: MrazničkaMatkaDôchodokMŕtve teloVeľká BritániaChristopher Phillips
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Desivý prípad: Roky ukrýval mŕtvu matku v mrazničke! Držal ju za ruku a poberal jej dôchodok
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