Monika Szabó po vážnom úraze a otrave hľadala záchranu v Ázii: Odišla s HNEVOM a ďalšou diagnózou!

BRATISLAVA - Zdá sa, že smola sa Moniky Szabó v poslednom období drží ako kliešť. Herečka si za posledné mesiace prešla poriadne náročnými skúškami – od vážneho úrazu na lyžiach, cez nepríjemné zdravotné komplikácie po aplikácii botulotoxínu, až po ďalšie sklamanie, ktoré si teraz priniesla z Ázie.
Monika sama označila rok 2026 za obdobie, keď chce hovoriť otvorene o veciach, ktoré podľa nej treba pomenovať. „Rok 2026 je pre mňa rokom OSVETY. Veci (šialené) sa mi nejak dejú, aby som mohla volať pravdu do sveta. Aj vtedy, keď nie je príjemná,“ napísala svojim fanúšikom. Po náročnom období, počas ktorého riešila aj následky po botulotoxíne, sa rozhodla hľadať cestu k regenerácii a prijala pozvanie na 14-dňový ajurvédsky pobyt na Srí Lanke. Ten mal byť miestom oddychu, obnovy síl a návratu k rovnováhe. Namiesto vytúženého pokoja ju však podľa vlastných slov čakalo veľké vytriezvenie.
Monika priznala, že problémom nebolo len samotné prostredie rezortu, ale najmä rozdiel medzi tým, čo bolo prezentované, a tým, čo hostia napokon zažili. „Najviac ma nebolel stav ubytovania. Bolelo ma, že na tento pobyt prichádzali ľudia s vážnymi zdravotnými problémami, veľkou nádejou a často aj veľkou finančnou investíciou,“ uviedla. Namiesto avizovaného individuálneho prístupu a odborných procedúr ju podľa vlastných slov na mieste čakalo veľké sklamanie. „Očakávania boli veľmi vysoké a realita až príliš krutá. Čo sa týka ubytovania, služieb a najmä komunikácie s majiteľkou,“ priznala vo videu rozčarovaná Monika.
Herečka pritom dlho váhala, či o svojej skúsenosti vôbec prehovoriť. Uvedomovala si totiž, že jej slová môžu mať veľký dosah – najmä preto, že pobyt absolvovala v rámci spolupráce. „Dlho som premýšľala nad tým, či vôbec mám túto tému otvárať, pretože si uvedomujem, aké má možno moje slovo váhu a že by im to mohlo uškodiť,“ priznala. Nakoniec sa však rozhodla, že bude úprimná. Podľa nej by ľudia, ktorí investujú peniaze do pobytov spojených so zdravím, mali mať možnosť rozhodovať sa na základe pravdivých informácií. Otázkou však ostáva, prečo na pobyte ostala celé dva týždne, pridávala fotografie s nadšenými slovami, prečo neuzavrela spoluprácu skôr a nedoletela z ostrova predčasne. Ak sa mi predsa niekde nepáči a nechcem tam byť, existuje riešenie - odchod.
Zo Srí Lanky si navyše podľa vlastných slov neodniesla iba zmiešané pocity. Po návrate riešila aj nepríjemnú kožnú reakciu, ktorú označila za pravdepodobne alergickú. Pritom v minulosti už viackrát na sociálnej sieti spomínala, že má dlhodobé problémy s pleťou. Napriek všetkému však Monika na ajurvédu nezanevrela. Tvrdí, že táto skúsenosť v nej ešte viac posilnila záujem spoznať ju v podobe, v akej má podľa nej skutočne fungovať. „Ak mi tento pobyt niečo dal, tak ešte väčšiu túžbu raz zažiť ajurvédu tak, ako má vyzerať. Takú, kde je na prvom mieste človek,“ odkázala.
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