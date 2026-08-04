Tragický koniec dlhoročného boja: Chlapček zjedol kúsok syra, po 9 rokoch v bdelej kóme zomrel!

TRENTO – Mrazivý prípad malého Mattiu Maestriho z Talianska, ktorý sa ako štvorročný nakazil nebezpečnou baktériou z nepasterizovaného syra a zostal vo vegetatívnom stave, má ten najsmutnejší koniec. Po deviatich rokoch boja, náročných terapií a užívania desiatok liekov denne jeho srdiečko definitívne dobojovalo.
Tragický príbeh sa začal písať ešte v roku 2017 v talianskom regióne Trentino. Malý Mattia vtedy zjedol syr vyrobený zo surového, nepasterizovaného mlieka. V mliečnom výrobku sa však nachádzala nebezpečná baktéria Escherichia coli (E. coli), ktorá u neho vyvolala devastačnú infekciu a ťažký hemolyticko-uremický syndróm.
Chlapček utrpel trvalé poškodenie mozgu a na celých deväť rokov zostal v bdelej kóme. Rodina pre neho vytvorila doma doslova nemocničnú izbu. V posledných mesiacoch jeho otec opisoval, že Mattia musel denne užívať neuveriteľných 47 rôznych liekov a vyžadoval si 24-hodinovú komplexnú starostlivosť.
Otec oznámil najhoršiu správu
Po deviatich rokoch nepredstaviteľného utrpenia však prišla správa, ktorej sa všetci obávali. "Náš Mattia nás opustil. V jeho mene vám všetkým ďakujem za to, že ste pomohli urobiť jeho odchod o niečo menej bolestivým," uviedol zdrvený otec Giovanni Battista Maestri pre portál iltquotidiano.
Tragédia malého Mattiu neostala len pri osobnom smútku. Otec Giovanni Battista premenil svoju nepredstaviteľnú bolesť na dlhoročnú občiansku a súdnu bitku. Stala sa z neho hlasná tvár boja za vyššiu bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľov.
Bojoval v súdnych sieňach aj na politickej pôde za to, aby výrobcovia museli na obaloch pasterizovaných a nepasterizovaných mliečnych výrobkov uvádzať povinné a jasné varovania o riziku pre malé deti.