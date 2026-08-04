Ľudia na ulici so ZDESENÍM zízali na vysoký vežiak: Z okna sa na ulicu odrazu vyrútila obrovská CHLADNIČKA!

VROCLAV - Nezvyčajné scény sa odohrali vo Vroclave. Z ikonického Trzonolinowca, jedného z najunikátnejších obytných domov v Európe, začali pred pripravovanou rekonštrukciou doslova vyhadzovať cez okná vane, chladničky, kreslá či ďalšie kusy vybavenia. Dôvod bol pritom prozaický – úzke schodisko a nefunkčný výťah.
Obyvatelia sa z budovy museli vysťahovať už pred časom po tom, čo odborné posudky upozornili na jej zlý technický stav. Teraz prišla na rad príprava objektu na rozsiahlu obnovu. Ako informoval poľský portál Gazeta Wrocławska, pracovníci museli z bytov odstrániť množstvo starého zariadenia. Keďže klasický odvoz nebol možný, veľké predmety leteli priamo z okien na pripravené miesto pod budovou.
Okolie objektu bolo počas prác zabezpečené a pracovníci postupovali opatrne. Napriek tomu pohľad na vane, chladničky či kreslá letiace z výšky vyvolal medzi okoloidúcimi veľkú pozornosť. Na sociálnych sieťach sa objavili aj videá, na ktorých je netradičný spôsob vypratávania zachytený.
Architektonický unikát čaká druhú šancu
Trzonolinowiec patrí medzi najznámejšie stavby poľského modernizmu. Budova dokončená v roku 1967 vznikla mimoriadne netradičnou technológiou – jednotlivé podlažia boli zavesené na oceľových lanách okolo centrálneho železobetónového jadra. V Európe ide o prakticky unikátnu konštrukciu.
Práve experimentálna konštrukcia sa však po desaťročiach stala problémom. Odborníci upozornili na výrazné poškodenie nosných lán a budova bola vyprataná. V roku 2023 ju zároveň zapísali do zoznamu pamiatok, čím zabránili jej zbúraniu a otvorili cestu ku komplexnej rekonštrukcii.
Projekt obnovy počíta nielen so statickým zabezpečením objektu, ale aj s návratom k pôvodnému vzhľadu zo 60. rokov minulého storočia. Obnoviť sa majú veľké presklené plochy, charakteristické otočné okná aj pôvodný systém vykurovania. Po rekonštrukcii by mal legendárny dom spĺňať súčasné technické štandardy, pričom si zachová svoj výnimočný architektonický charakter.