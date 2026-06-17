Dráma po kúpaní v parku: Tínedžer bojuje o život! Napadla ho mäsožravá baktéria

MIAMI - Sedemnásťročný chlapec z Floridy bojuje s vážnou infekciou po kúpaní v miestnom parku. To, čo sa spočiatku javilo ako neškodné poranenie na nohe, sa v priebehu niekoľkých dní zmenilo na život ohrozujúci stav.
Po kúpaní prišli prudké komplikácie
Joziah Thompson sa podľa New York Post kúpal v parku v meste Niceville na Floride. Počas pobytu vo vode utrpel drobný škrabanec na nohe, ktorému spočiatku nevenoval väčšiu pozornosť.
Už o dva dni neskôr sa však jeho zdravotný stav dramaticky zhoršil. Noha mu výrazne opuchla, začervenala sa a mladík musel byť urgentne prevezený do nemocnice.
Lekári následne potvrdili, že sa nakazil baktériou Vibrio vulnificus, ktorá patrí medzi najnebezpečnejšie baktérie spôsobujúce takzvané „požieranie mäsa“.
Nasledovali urgentné operácie
Stav tínedžera si vyžiadal sériu okamžitých chirurgických zákrokov. Lekári museli odstrániť poškodené tkanivo, aby zabránili ďalšiemu šíreniu infekcie.
Po približne týždni hospitalizácie sa síce mohol vrátiť domov, jeho zdravotné problémy však zďaleka neskončili.
Podľa lekárov pokračuje v intenzívnej antibiotickej liečbe a naďalej čelí riziku ďalších komplikácií vrátane infekcie krvného obehu, problémov so srdcom či dokonca amputácie končatiny.
Matka hovorí o najťažšom období
Celá situácia tvrdo zasiahla aj rodinu mladého Američana. „Je to neustály kolotoč snahy uistiť sa, že bude v poriadku. Je to nesmierne vyčerpávajúce,“ povedala jeho matka Tirzah Thompsonová televízii Fox10. „Ktoré dieťa chce tráviť leto tým, že bojuje o vlastný život?“ dodala.
Nebezpečná baktéria sa vyskytuje v teplých vodách
Vibrio vulnificus sa prirodzene nachádza najmä v teplých pobrežných vodách, kde sa mieša sladká a slaná voda. Do organizmu sa môže dostať cez otvorenú ranu alebo poranenie kože.
Hoci ide o pomerne zriedkavú infekciu, jej následky môžu byť mimoriadne vážne. Baktéria dokáže rýchlo ničiť kožu aj podkožné tkanivá a pri preniknutí do krvného obehu môže viesť k život ohrozujúcemu stavu.
Riziko predstavujú aj morské plody
Odborníci upozorňujú, že nákaza nemusí vzniknúť len kontaktom s vodou.
Baktériu možno získať aj po konzumácii surových alebo nedostatočne tepelne upravených morských plodov, predovšetkým ustríc.
Vo väčšine prípadov sa infekcia prejavuje miernejšími príznakmi, ako sú hnačka, kŕče, nevoľnosť, vracanie, horúčka či zimnica. Ak sa však baktéria dostane do krvi, môže spôsobiť vznik bolestivých pľuzgierov, rozsiahle poškodenie kože a prudký pokles krvného tlaku.
Pri infekcii rany sa typicky objavuje začervenanie, opuch, bolesť, zvýšená teplota postihnutého miesta a výtok tekutiny.
Úmrtnosť presahuje polovicu prípadov
Podľa údajov citovaných New York Post zaznamenajú Spojené štáty každoročne približne 100 až 200 prípadov infekcie Vibrio vulnificus.
Napriek nízkemu počtu prípadov ide o jednu z najnebezpečnejších bakteriálnych infekcií. Úmrtnosť pri závažných formách presahuje 50 percent.
Len na Floride evidovali zdravotnícke úrady vlani 33 prípadov nákazy, pričom päť pacientov zomrelo. Ohniská infekcie zaznamenali aj v Severnej Karolíne, Mississippi, Alabame či Louisiane.
Vedci zo Stony Brook University navyše na jar potvrdili prítomnosť baktérie aj vo vodách pri Long Islande v štáte New York.
Matka žiada lepšie monitorovanie vôd
Rodina medzitým spustila verejnú zbierku na úhradu rastúcich nákladov na liečbu.
Matka tínedžera zároveň vyzýva úrady, aby venovali väčšiu pozornosť monitorovaniu nebezpečných baktérií vo verejných vodách. „Snažím sa presadiť systém, ktorý by ľudí informoval o aktuálnej úrovni baktérií v miestnych vodách. Nechcem, aby sa niečo podobné stalo ďalším deťom,“ uviedla Thompsonová.