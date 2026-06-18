Lula varuje Trumpa: Nemal by zasahovať do prezidentských volieb v Brazílii, tie sú len vecou krajiny

BRAZÍLIA - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v stredu vyhlásil, že hoci americký prezident Donald Trump podporuje pravicovú rodinu Bolsonarovcov, nemal by „zasahovať“ do nadchádzajúcich októbrových prezidentských volieb v krajine. Informuje o tom agentúra AFP.
„Má právo na svoje volebné a ideologické preferencie. Avšak... voľby v Brazílii sú vecou Brazílie,“ povedal Lula novinárom v Ženeve po summite zoskupenia G7 vo Francúzsku. Vzťah prezidentov oboch krajín sa v uplynulom čase zhoršil v dôsledku nezhôd ohľadom ciel. Lídri sa na summite spoločne oficiálne nestretli, píše AFP.
Trumpova väzba na Bolsonarovcov
Trump je blízkym spojencom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého syn Flavio kandiduje v októbrových voľbách na prezidentský post, rovnako ako Lula. Ďalší z Bolsonarových synov, Eduardo, bol v utorok v Brazílii vo svojej neprítomnosti odsúdený na vyše štyri roky väzenia za lobovanie v Spojených štátoch za uvalenie sankcií na Brazíliu. Šéf Bieleho domu po summite G7 novinárom povedal, že Brazília sa stala „politicky trochu nebezpečnou“, pričom odkazoval na tento rozsudok.
Podľa Lulu by si Trump mohol „zobrať príklad z civilizovaných volieb v Brazílii“. „Pokiaľ ide o mňa, môže si naďalej uprednostňovať Bolsonara - otca, syna, vnuka - to nie je problém. Veď o vkuse sa nedá diskutovať. Nemal by sa však miešať do brazílskych volieb,“ dodal Lula.