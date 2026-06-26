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V Čiernej hore zadržali iránsko-tureckého hackera hľadaného v USA

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

PODGORICA - V Čiernej hore zadržali hackera napojeného na Irán, ktorého v Spojených štátoch hľadajú za spôsobenie škôd v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Uviedla to vo štvrtok tamojšia polícia, píše o tom agentúra AFP.

Na dolapení 39-ročného iránsko-tureckého občana A. B. v prímorskom meste Kotor spolupracovala čiernohorská polícia s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI). Hackera v USA hľadajú pre kybernetickú a organizovanú trestnú činnosť, podvody, hacking a krádež identity.

Masívne útoky na USA

„Od roku 2013 ako spolupracovník subjektu z Iránu spáchal rozsiahle hackerské útoky na infraštruktúru USA vrátane 150 univerzít, čím spôsobil škody odhadované na viac ako 3,4 miliardy amerických dolárov,“ uviedla vo vyhlásení čiernohorská polícia.

Ukradnuté dáta boli údajne použité „v prospech iránskych Revolučných gárd a ďalších iránskych príjemcov vrátane univerzít so sídlom v Iráne“, uvádza sa ďalej vo vyhlásení. Podozrivý sa postaví pred súd v hlavnom meste Podgorica, ktorý rozhodne o jeho vydaní do USA.

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