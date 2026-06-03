Médiá sa dali nachytať: Thajskí policajti v sexy kostýmoch tanečníc sú dielom AI! Naleteli CNN aj The Telegraph

THA LUANG – Koncom mája ázijské médiá informovali o prekvapivom ťahu thajských policajtov, ktorí sa mali zamaskovať do sexy kostýmov, aby dolapili miestneho dílera drog. Túto informáciu zdieľali viaceré ázijské zdroje ako pravdivý fakt. Thajská polícia je v boji proti lokálnym drogovým dílerom miestami skutočne bezradná, no pre takto krajné riešenia sa ešte nerozhodla. Fotka policajtov bola dokonalým dielom umelej inteligencie.
Koncom mája sme vás informovali o thajských policajtoch, ktorí sa mali prezliecť do sexy ksotýmov tanečníc a následne sa im podarilo zadržať miestneho dílera drog. Ako zdroj sme použili príspevok z facebookového profilu Bright TV. V skutočnosti išlo ale o dielo AI, ktorému naleteli aj mnohé svetové médiá ako The Telegraph, New York Post, alebo CNN Brazil. Spätne sa dal obrázok vyhľadať pod týmto thajským zdrojom.
Dokonalá fotka AI
Miestna jednotka sa mala údajne prezliecť do kostýmov, ktoré oklamali aj notoricky známeho dílera drog. Ich skupinová fotka v prestrojení, ktorá mala byť zverejnená ako dôkaz, sa stala virálnou. Usmieva sa na nej 6 príslušníkov policajného zboru v sexy šatách tanečníc. Jednou z nich bola skutočná žena.
Agentúra AFP to ale celé vyvrátila. Obrázok, ako aj informácie k nemu zverejnené, neboli pravé. Samotný obrázok opísala agentúra ako "roztomilú a humornú stránku polície vytvorenú pomocou umelej inteligencie".
Pôvodné info
Údajne malo ísť o tajnú operáciu v Tha Luang. Po zadržaní známeho dílera Mekha Fa-wap-wapa, ktorý si skutočne najprv myslel, že ide o tanečnice, skonfiškovali 53 bielych kapsúl metamfetamínu a viac ako 200 prázdnych plastových vrecúšok, údajne pripravených na balenie drog a ich následný predaj. Okrem toho mu zhabali aj mobilný telefón. tanečnice mali splynúť s davom a následne došlo k zatknutiu dílera.
"Zadržaný čelí obvineniam z držby a predaja omamných látok prvej kategórie a z prevádzkovania nepovoleného hracieho automatu," uviedla polícia v pôvodnom článku. Naďalej zostáva v cele predbežného zadržania a čaká ho vypočúvanie pred súdom.
Pravdivé vyjadrenie polície
"Obrázok bol vytvorený umelou inteligenciou," povedala 26. mája agentúre AFP policajná seržantka Rachata Mitrsuripongová, správkyňa facebookovej stránky. Ďalej uviedla, že ostatné podrobnosti v príspevku boli presné okrem mena podozrivého. Agentúre AFP poskytla pôvodnú fotografiu, na ktorej sa nenachádza tanečnica, ktorú vidíme na verzii vygenerovanej umelou inteligenciou.
K tejto fotografii sa dňa 27. mája uvádza, že všetky osoby sú skutočné a toto je pôvodná pravidivá fotografia členov policajného zboru.
Ako to zistili?
Obrázok s tanečnicami prešiel cez SynthID Detector, nástroj, ktorý spoločnosť Google spustila v máji 2025. Slúži na odhaľovanie obsahu generovaného umelou inteligenciou.