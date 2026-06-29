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Ozempic mení viac než len váhu: Pacienti hlásia zvláštny vedľajší účinok, ktorý vedcov prekvapil

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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NEW YORK – Lieky na chudnutie zo skupiny GLP-1 pomohli miliónom ľudí schudnúť. Čoraz viac pacientov však opisuje nečakanú zmenu – po začatí liečby vnímajú chute a vône úplne inak. Niektorým prestala chutiť káva či víno, iným zrazu prekážajú obľúbené parfumy. Vedci sa teraz snažia zistiť, čo sa v organizme deje.

Ozempic, Wegovy, Mounjaro a ďalšie lieky zo skupiny GLP-1 sú známe predovšetkým tým, že potláčajú chuť do jedla a pomáhajú pri liečbe obezity či cukrovky 2. typu. Lekári a pacienti však čoraz častejšie upozorňujú na vedľajší účinok, ktorý sa v klinických štúdiách neobjavoval ako významný – zmeny čuchu a chuti.

Niektorí pacienti opisujú, že vône vnímajú oveľa intenzívnejšie než predtým. Iným zrazu prekáža aróma kávy, alkoholu alebo parfumov, ktoré pred liečbou obľubovali. Objavujú sa aj prípady kovovej či horkej pachute v ústach alebo úplne nových potravinových averzií.

Podľa odborníkov zatiaľ nie je jasné, prečo sa tieto zmeny objavujú. Jednou z teórií je, že lieky ovplyvňujú mozgové centrá zodpovedné za odmeňovanie, hlad aj spracovanie chuťových a čuchových podnetov. Ďalšou možnosťou je, že zmeny súvisia s nevoľnosťou, ktorá patrí medzi časté nežiaduce účinky GLP-1 liekov. Mozog si potom môže niektoré vône alebo chute spojiť s nepríjemným pocitom a začne ich odmietať, píše New York Post.

Výskumy zároveň naznačujú, že lieky môžu meniť citlivosť chuťových pohárikov. Štúdia prezentovaná na kongrese Endocrine Society ukázala, že semaglutid dokáže ovplyvniť vnímanie sladkej chuti aj aktivitu génov súvisiacich s obnovou chuťových buniek na jazyku. Vedci však upozorňujú, že ide o predbežné výsledky a na potvrdenie bude potrebný ďalší výskum.

Podľa odborníkov sa zmeny nemusia prejaviť u každého. Niektorí pacienti hovoria len o menšej chuti na sladké alebo mastné jedlá, zatiaľ čo iní opisujú výrazné zmeny vo vnímaní vôní či chutí. Práve preto sa vedci domnievajú, že ide o individuálnu reakciu organizmu.

Lekári zdôrazňujú, že nejde o dôvod na svojvoľné ukončenie liečby. Ak si pacient všimne výraznú zmenu chuti alebo čuchu, mal by sa poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. Väčšina týchto prejavov nie je podľa dostupných poznatkov nebezpečná, no môže ovplyvniť kvalitu života alebo stravovacie návyky.

Hoci sú lieky GLP-1 jednou z najväčších revolúcií v liečbe obezity za posledné roky, vedci priznávajú, že ich účinky na ľudský organizmus stále nie sú úplne preskúmané. Práve zmeny čuchu a chuti patria medzi oblasti, ktorým sa výskumníci v súčasnosti intenzívne venujú.
 

Viac o téme: ChudnutieVedľajší účinokOzempic
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