Polícia hľadá svedkov vážnej nehody v Bratislave: Pomôže niekto objasniť, čo sa stalo?

Nehoda na Ceste na Kamzík (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavská polícia žiada o pomoc svedkov nehody, ku ktorej došlo 2. júna približne hodinu pred polnocou na Ceste na Kamzík. Výzvu i popis nehody, v rámci ktorej vedú vyšetrovanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví, zverejnili policajti na sociálnej sieti.
Nehoda na Ceste na Kamzík (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Pripomenuli, že v dôsledku rýchlej jazdy a šmyku narazila vodička osobného auta do stromu, pri náraze sa ťažko zranili štyri osoby vo vozidle. „Vyzývame vodičov, ktorí majú danú udalosť zadokumentovanú na kamerovom zázname, prípadne tých, ktorí boli taktiež svedkami udalosti, aby nás kontaktovali,“ požiadala polícia s odkazom na číslo 158 či profil na sociálnej sieti Polícia SR - Bratislavský kraj.
Nehoda na Ceste na Kamzík (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)