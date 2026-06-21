Bizarná krádež zlodeja dopadla katastrofálne: Kvôli toaletnému papieru pôjde do väzenia!

ZYRARDÓW – Tento zlodej si mal radšej dvakrát rozmyslieť, či mu stálo za to kradnúť. V poľskom meste neďaleko Varšavy sa odohrala situácia, ktorej sa ani nechce veriť, Za bizarnú krádež pôjde zadržaný do väzenia.
V poľskom meste Zyrardówo sa rozhodol nemenovaný zlodej (42) ukradnúť z obchodu veľké množstvo toaletného papiera. Stalo sa tak v noci 9. júna. Ako informujú Wiadomści, polícia delikventa zadržala. Vypátrať ho nebolo ťažké, keďže niesol so sebou 1 800 roliek.
Primeraný trest za veľkú škodu
Polícia ho vypátrala a zatkla vďaka bezpečnostným kamerám ešte v ten istý deň. U zlodeja našli muža zákona neuveriteľných 36 veľkých balení toaletného papiera. Spôsobil veľkú škodu, za ktorú mu hrozí primeraný trest. Bude to ešte dlho ľutovať.
Odhadovaná škoda sa vyšplhala na 1 070 PLN (251,29 eur). Neskôr sa zistilo, že zlodej je miestny obyvateľ. Polícia po jeho zadržaní všetok ukradnutý tovar zaistila.
Nemenovaný muž bol obvinený z krádeže, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na 5 rokov. Prípad je v štádiu vyšetrovania, Polícia odmieta poskytnúť ďalšie podrobnosti