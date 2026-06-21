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Bizarná krádež zlodeja dopadla katastrofálne: Kvôli toaletnému papieru pôjde do väzenia!

Zlodej v Poľsku pri Varšave ukradol 36 balení toaletného papiera. Čaká ho primeraný trest.
Zlodej v Poľsku pri Varšave ukradol 36 balení toaletného papiera. Čaká ho primeraný trest. (Zdroj: X/NEXTA)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

ZYRARDÓW – Tento zlodej si mal radšej dvakrát rozmyslieť, či mu stálo za to kradnúť. V poľskom meste neďaleko Varšavy sa odohrala situácia, ktorej sa ani nechce veriť, Za bizarnú krádež pôjde zadržaný do väzenia.

V poľskom meste Zyrardówo sa rozhodol nemenovaný zlodej (42) ukradnúť z obchodu veľké množstvo toaletného papiera. Stalo sa tak v noci 9. júna. Ako informujú Wiadomści, polícia delikventa zadržala. Vypátrať ho nebolo ťažké, keďže niesol so sebou 1 800 roliek. 

Primeraný trest za veľkú škodu

Polícia ho vypátrala a zatkla vďaka bezpečnostným kamerám ešte v ten istý deň. U zlodeja našli muža zákona neuveriteľných 36 veľkých balení toaletného papiera. Spôsobil veľkú škodu, za ktorú mu hrozí primeraný trest. Bude to ešte dlho ľutovať. 

Odhadovaná škoda sa vyšplhala na 1 070 PLN (251,29 eur). Neskôr sa zistilo, že zlodej je miestny obyvateľ. Polícia po jeho zadržaní všetok ukradnutý tovar zaistila. 

Nemenovaný muž bol obvinený z krádeže, za čo mu hrozí trest odňatia slobody na 5 rokov.  Prípad je v štádiu vyšetrovania, Polícia odmieta poskytnúť ďalšie podrobnosti
 

Viac o téme: ZlodejToaletný papierPoľskoVäzenieKrádežZyrardów
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