Utorok21. júl 2026, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna

Newton vypočítal osudový rok ľudstva: Je desivo blízko! Potom sa stane TOTO

Isaac Newton
Isaac Newton (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Preslávili ho zákony pohybu a gravitácie, v súkromí sa však Isaac Newton zaoberal aj biblickými proroctvami. Jeho tajomné výpočty ukazovali na rok 2060. Od údajného osudového míľnika nás delí už len 34 rokov.

Meno Isaaca Newtona si väčšina ľudí spája s gravitáciou, fyzikou a jedným z najväčších vedeckých géniov v dejinách. Slávny učenec však mal aj inú, oveľa tajomnejšiu stránku. Dlhé roky skúmal Bibliu a pokúšal sa rozlúštiť proroctvá o budúcnosti ľudstva.

Výsledkom jeho rozsiahleho štúdia bol aj rok, ktorý dodnes vzbudzuje pozornosť – 2060.

Práve vtedy sa podľa Newtonových výpočtov mohla skončiť jedna zásadná etapa ľudských dejín. Médiá jeho zápisky často interpretujú ako predpoveď konca sveta. Skutočnosť je však zložitejšia a možno ešte zaujímavejšia.

K osudovému roku dospel pomocou Biblie

Newton sa intenzívne zaoberal najmä biblickou Knihou Daniel. Prorocké obdobie 1 260 dní interpretoval podľa vtedajšieho princípu tak, že jeden deň predstavuje jeden rok.

Za východiskový bod svojho výpočtu považoval rok 800. Keď k nemu pripočítal 1 260 rokov, dostal sa k roku 2060.

Nešlo však o vedecký výpočet porovnateľný s jeho prácou vo fyzike či matematike. Newton vychádzal z vlastného teologického výkladu biblických textov a historických udalostí.

Jeho apokalyptické výpočty sa zachovali v rukopisoch, ktoré sú dnes súčasťou zbierky Národnej knižnice Izraela v Jeruzaleme. Príbeh Newtonovej záhadnej predpovede opäť pripomenul britský Daily Star.

Svet sa podľa neho nemusel skončiť

Hoci sa rok 2060 často označuje za Newtonov dátum konca sveta, slávny vedec bol v skutočnosti oveľa opatrnejší. Netvrdil, že práve v tomto roku Zem zanikne alebo že ľudstvo čaká nevyhnutná katastrofa.

Rok 2060 vnímal skôr ako hranicu, pred ktorou podľa jeho výkladu nemal prísť „čas konca“. Zároveň pripúšťal, že zásadné udalosti môžu nastať aj neskôr.

Newton dokonca vysvetľoval, že nechce určovať presný dátum konca. Jeho cieľom bolo skôr zastaviť unáhlené predpovede ľudí, ktorí opakovane ohlasovali apokalypsu a po ich nenaplnení podľa neho diskreditovali biblické proroctvá.

Namiesto zániku mohla prísť nová éra

Ani samotný „koniec“ nemusel v Newtonových predstavách znamenať zničenie planéty. Podľa odborníkov skúmajúcich jeho teologické rukopisy mohol očakávať skôr dramatickú premenu sveta a začiatok novej éry.

Jeho predstavy vychádzali z kresťanskej apokalyptickej tradície. Po období veľkých otrasov mal nasledovať návrat Krista a nastolenie Božieho kráľovstva na Zemi.

Rok 2060 teda nepredstavoval vedecky vypočítaný dátum zániku ľudstva. Bol výsledkom Newtonovho osobného výkladu Biblie, dejín a proroctiev.

Vedecký génius venoval teológii obrovskú časť života

Pre dnešného človeka môže byť prekvapujúce, že jeden zo zakladateľov modernej fyziky venoval toľko času biblickým proroctvám. V Newtonovej dobe však medzi skúmaním prírody a náboženskou vierou neexistovala taká ostrá hranica ako dnes.

Newton veril, že svet má určitý poriadok a že jeho zákonitosti možno hľadať nielen v prírode, ale aj v starých náboženských textoch. Popri fyzike a matematike sa preto intenzívne venoval teológii, chronológii dejín a tiež alchýmii.

Zanechal po sebe obrovské množstvo rukopisov, ktoré odhaľujú oveľa komplikovanejšiu osobnosť, než akú poznáme zo školských učebníc.

Či sa v roku 2060 stane niečo výnimočné, samozrejme, nikto nevie. Isté je iba to, že Newtonova viac ako 300 rokov stará predpoveď sa pomaly približuje k dátumu, ktorý kedysi označil za možnú hranicu jednej epochy.

Viac o téme: PredpoveďProroctvoIsaac NewtonBibliaTeológiaRok 2060
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Angela Kuschelová predpovedá svetu
Veštica šokovala proroctvom: Svet čaká v roku 2026 deväť katastrof! Predtým predpovedala vojnu s Iránom
Zahraničné
Athos Salomé
Šokujúca predpoveď žijúceho Nostradama: MS vo futbale vyhrá TENTO tím! Už sa mu podobné proroctvo splnilo
Zahraničné
Athos Salomé
Desivé proroctvo žijúceho Nostradama: Predpovedal koniec vojny v Iráne! Sám ju predvídal
Zahraničné
Desivé proroctvá Nostradama pre
Desivé proroctvá Nostradama pre rok 2026: 7-mesačná vojna a smrť celebrity po údere blesku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Winkler pritvrdzuje: Neprispôsobiví ľudia nemajú v centre Bratislavy čo hľadať, Ráž zamieša kartami!
Winkler pritvrdzuje: Neprispôsobiví ľudia nemajú v centre Bratislavy čo hľadať, Ráž zamieša kartami!
Správy
Yaya Touré a Peter Pokorný pred pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov
Yaya Touré a Peter Pokorný pred pred prvým zápasom 2. predkola Ligy majstrov
Futbal
Tréner slovenského atléta Sebastiana Karpa N. Pocze
Tréner slovenského atléta Sebastiana Karpa N. Pocze
Atletika

Domáce správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce
VIDEOROZHOVOR Winkler pred voľbami pritvrdzuje:
Winkler pred voľbami pritvrdzuje: Neprispôsobiví ľudia nemajú v centre Bratislavy čo hľadať, Ráž zamieša kartami!
Domáce
FOTO Ďalšia cestovka padla uprostred
Ďalšia cestovka padla uprostred sezóny: Títo klienti musia okamžite spozornieť
Domáce
Polícia varuje vodičov: Pokuty až do 300 eur za držanie telefónu za volantom v Bratislave
Polícia varuje vodičov: Pokuty až do 300 eur za držanie telefónu za volantom v Bratislave
Bratislava

Zahraničné

VAROVANIE EXPERTOV Nová kríza
VAROVANIE EXPERTOV Nová kríza zasiahne CELÝ svet, ohrozené sú ceny základných potravín: VŠETKO pôjde nahor!
Zahraničné
Nečakaný VERDIKT vedcov: Tento
Nečakaný VERDIKT vedcov: Tento počet káv denne ochráni vaše srdce, no jedna šálka naviac vás môže POCHOVAŤ!
Zahraničné
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Hrozí nárast počtu útokov žralokov! Budú sa sťahovať, TOTO je dôvod
Zahraničné
Ann Widdecombeová
Brutálna vražda britskej političky má pokračovanie: Padlo obvinenie
Zahraničné

Prominenti

Bývalá pornohviezda rieši intímne
Bývalá pornohviezda rieši intímne problémy: Nemá chuť na sex!
Domáci prominenti
Nevyliečiteľná choroba: Slávny herec
Nevyliečiteľná choroba: Slávny herec to vzdal... Našli ho obeseného!
Osobnosti
Monika Haklová
Monika Haklová dráždi z dovolenky: Sex na jednu noc? Uf... pri odpovedi sa poriadne zapotíte!
Domáci prominenti
Shakira
Fanúšikovia neverili vlastným očiam! Shakira popiera vek: Takto vyzerá pred päťdesiatkou?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Isaac Newton
Newton vypočítal osudový rok ľudstva: Je desivo blízko! Potom sa stane TOTO
Zaujímavosti
FOTO ilustračné foto
Pred 50 rokmi ľudstvo prvýkrát nazrelo na Mars: Objav otvoril novú éru
Zaujímavosti
Táto zelenina patrí medzi
Táto zelenina patrí medzi najzdravšie letné potraviny: Obsahuje prekvapivo veľa cenných látok
vysetrenie.sk
Zobudíte sa na zvuk
Zobudíte sa na zvuk výbuchu, no nič sa nestalo? Lekári poznajú tento zvláštny syndróm!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk

Ekonomika

Stačí minimálna mzda na dôstojný život? Odborári ukázali, aký príjem Slováci skutočne potrebujú!
Stačí minimálna mzda na dôstojný život? Odborári ukázali, aký príjem Slováci skutočne potrebujú!
Kritická situácia na Dunaji: Nízka hladina zastavila veľké lode! (foto)
Kritická situácia na Dunaji: Nízka hladina zastavila veľké lode! (foto)
Ďalší veľký úlovok: Pri Trnave objavili tisíce litrov nelegálneho alkoholu! (foto)
Ďalší veľký úlovok: Pri Trnave objavili tisíce litrov nelegálneho alkoholu! (foto)
Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!
Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Bolesť je nesmierna: Sklamaný Messi prelomil mlčanie po trpkom finálovom sklamaní
MS VO FUTBALE 2026 Bolesť je nesmierna: Sklamaný Messi prelomil mlčanie po trpkom finálovom sklamaní
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Totálny kolaps Argentíny po finále má dohru! FIFA začala vyšetrovanie
MS VO FUTBALE 2026 Totálny kolaps Argentíny po finále má dohru! FIFA začala vyšetrovanie
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Šialenstvo v uliciach Madridu: Takmer dva milióny ľudí oslavujú nových majstrov sveta
MS VO FUTBALE 2026 Šialenstvo v uliciach Madridu: Takmer dva milióny ľudí oslavujú nových majstrov sveta
MS vo futbale
Pod Tatry mieri veľký talent: Mladá americká lyžiarka bude reprezentovať Slovensko!
Pod Tatry mieri veľký talent: Mladá americká lyžiarka bude reprezentovať Slovensko!
Lyžovanie

Auto-moto

NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

„Vibe coding“ a profesie, ktoré pred 5 rokmi neexistovali: Ako vyzerá „bizarný“ pracovný deň AI operátora?
„Vibe coding“ a profesie, ktoré pred 5 rokmi neexistovali: Ako vyzerá „bizarný“ pracovný deň AI operátora?
Trendy na trhu práce
Káva, energetické nápoje a biohacking: Čo všetko sme ochotní do seba natlačiť, aby sme zvládli 8-hodinový tlak?
Káva, energetické nápoje a biohacking: Čo všetko sme ochotní do seba natlačiť, aby sme zvládli 8-hodinový tlak?
Rady, tipy a triky
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Pracovné prostredie
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Odstupné a odchodné

Varenie a recepty

Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
10 tipov, ako využiť kávovú usadeninu – v kuchyni, kúpeľni aj v záhrade
10 tipov, ako využiť kávovú usadeninu &#8211; v kuchyni, kúpeľni aj v záhrade
Rady a tipy
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Rady a tipy

Technológie

Koľko kávy denne je ešte bezpečné pre srdce? Vedci pomenovali hranicu, pri ktorej sa nemusíš obávať
Koľko kávy denne je ešte bezpečné pre srdce? Vedci pomenovali hranicu, pri ktorej sa nemusíš obávať
Veda a výskum
Pevná vôľa nestačí. Toto je dôvod, prečo ti tvoj vlastný mozog bráni schudnúť
Pevná vôľa nestačí. Toto je dôvod, prečo ti tvoj vlastný mozog bráni schudnúť
Veda a výskum
Čína ukázala humanoidného robota U1, ktorého chce dostať do domácností. Má sa stať novým členom rodiny
Čína ukázala humanoidného robota U1, ktorého chce dostať do domácností. Má sa stať novým členom rodiny
Technológie
Vojenské drony dostali vlastný „mozog“. Američania otestovali stroje, ktoré sa samy vyhnú elektronickému rušeniu
Vojenské drony dostali vlastný „mozog“. Američania otestovali stroje, ktoré sa samy vyhnú elektronickému rušeniu
Armádne technológie

TN LIVE

Farmárovi došla trpezlivosť s výkupnými cenami. Ľuďom rozdal tony zeleniny
Farmárovi došla trpezlivosť s výkupnými cenami. Ľuďom rozdal tony zeleniny
Zahraničné
Žena telemarketérke tvrdila, že zabila manžela a všade je krv. Dôvod šokoval aj policajtov
Žena telemarketérke tvrdila, že zabila manžela a všade je krv. Dôvod šokoval aj policajtov
Zahraničné
Chorvátskom sa šíri vysoko nákazlivá infekcia, ohrozuje najmä deti. Situácia je zlá
Chorvátskom sa šíri vysoko nákazlivá infekcia, ohrozuje najmä deti. Situácia je zlá
Zahraničné
Vodiči sa nepotešia. Tvrdé pravidlo „trikrát a dosť“ čoskoro čaká veľká zmena
Vodiči sa nepotešia. Tvrdé pravidlo „trikrát a dosť“ čoskoro čaká veľká zmena
Domáce

Bývanie

Hrali všetkými farbami a našli by sa na každej dedine. Tieto ikonické kvety pestovali v záhradách už naše babičky
Hrali všetkými farbami a našli by sa na každej dedine. Tieto ikonické kvety pestovali v záhradách už naše babičky
Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Ťažko veriť, že má len 35 m2. Byt s veľkosťou garsónky ukazuje, ako bývať pohodlne na malej ploche
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť
Príliš veľa cukety? Máme 7 skvelých nápadov, ako ich chutne využiť
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou

Pre kutilov

Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Zelenina a ovocie
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Recepty
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži na ženy v týchto znameniach len tak nezabudnú: Myslia na ne celé roky aj po rozchode
Partnerské vzťahy
Muži na ženy v týchto znameniach len tak nezabudnú: Myslia na ne celé roky aj po rozchode
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VAROVANIE EXPERTOV Nová kríza
Zahraničné
VAROVANIE EXPERTOV Nová kríza zasiahne CELÝ svet, ohrozené sú ceny základných potravín: VŠETKO pôjde nahor!
Winkler pred voľbami pritvrdzuje:
Domáce
Winkler pred voľbami pritvrdzuje: Neprispôsobiví ľudia nemajú v centre Bratislavy čo hľadať, Ráž zamieša kartami!
Nečakaný VERDIKT vedcov: Tento
Zahraničné
Nečakaný VERDIKT vedcov: Tento počet káv denne ochráni vaše srdce, no jedna šálka naviac vás môže POCHOVAŤ!
Vedci bijú na poplach:
Zahraničné
Vedci bijú na poplach: Hrozí nárast počtu útokov žralokov! Budú sa sťahovať, TOTO je dôvod

Ďalšie zo Zoznamu