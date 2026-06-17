Škandál na ruskom kolese: Dvojica si užívala sex pred očami tisícok ľudí

LONDÝN - Návštevníci britského hudobného festivalu Download zostali v šoku. Nadržaná dvojica sa podľa svedkov oddávala sexu priamo v presklenej kabíne vyhliadkového ruského kolesa, a to v čase, keď pod atrakciou stáli tisíce ľudí čakajúcich na vystúpenie skupiny Guns N' Roses. Prípad už rieši polícia.
Namiesto koncertu sledovali dianie na oblohe
Nezvyčajná udalosť sa odohrala v sobotu večer na festivale Download v grófstve Leicestershire. Pozornosť návštevníkov sa krátko pred vystúpením hlavnej hviezdy večera nečakane presunula z pódia na vyhliadkové koleso.
V jednej z presklených kabín si ľudia všimli dvojicu, ktorej správanie vyvolalo okamžitý rozruch. Podľa viacerých svedkov všetko nasvedčovalo tomu, že muž a žena mali počas jazdy orálny sex, píše Daily Star.
Zábery sa okamžite rozšírili po internete
Celý incident zachytili návštevníci na mobilné telefóny. Zábery sa následne začali šíriť na sociálnych sieťach.
Na jednom z videí je žena zachytená na kolenách. Ďalšie zábery zasa ukazujú pohyby, ktoré podľa prítomných ľudí naznačovali pohlavný styk, zatiaľ čo muž stál tesne za ňou. Keďže kabína bola kompletne presklená, dianie bolo viditeľné z veľkej vzdialenosti.
Najprv si mysleli že sa iba objímajú
Jeden z návštevníkov opísal, že počas prvého otočenia kolesa si väčšina ľudí nič zvláštne nevšimla. „Spočiatku si všetci mysleli, že ju len objíma a spolu sledujú výhľad,“ uviedol svedok.
Situácia sa však zmenila, keď sa kabína dostala nižšie a výhľad bol lepší. „Potom niekto zakričal, že vidí, ako má odhrnutú spodnú bielizeň,“ opísal.
Dav neveril vlastným očiam
Podľa pravidelného návštevníka festivalu sa incident odohral v jednom z najrušnejších momentov celého večera. „Boli doslova v sklenenej kabíne nad hlavami tisícov ľudí tesne pred vystúpením Guns N' Roses,“ povedal.
Tvrdí, že dovtedy panovala medzi návštevníkmi nervozita, keďže kapela býva známa neskorými nástupmi na pódium. Po tom, čo sa začali objavovať prvé videá a správy o dvojici na kolese, sa atmosféra okamžite zmenila. „V istom zvláštnom zmysle spojili celý dav dohromady. Zrazu všetci riešili len ich,“ dodal.
Mysleli si že cez sklo nebude nič vidieť?
Svedok zároveň vyslovil vlastnú teóriu, prečo sa dvojica rozhodla konať práve tam. „Jediné, čo mi napadá, je, že si mysleli, že sklá sú zatmavené. Lenže neboli vôbec. Boli úplne čisté a bolo vidieť všetko.“ Na záver s humorom poznamenal, že dúfa, že organizátori kabínu po ich odchode dôkladne vyčistili.
Do prípadu sa zapojila polícia
Prípad už vyšetruje polícia v Leicestershire. „Policajti evidujú video kolujúce na sociálnych sieťach, na ktorom sú zachytené dve osoby správajúce sa nevhodným spôsobom počas jazdy na vyhliadkovom kolese počas festivalu Download,“ uviedol hovorca polície.
Vyšetrovatelia zároveň potvrdili, že komunikujú s organizátormi podujatia a snažia sa identifikovať osoby zachytené na videách. Dvojicu sa zatiaľ nepodarilo vypátrať.