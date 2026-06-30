Poplach v Žiline: Hasiči zasahujú pre podozrenie na únik plynu

ŽILINA - Hasiči spolu s pracovníkmi spoločnosti SPP - distribúcia preverujú na Ulici 1. mája pri autobusovej stanici v Žiline nahlásený únik plynu. Úsek ulice je pre zásah záchranných zložiek uzavretý. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Zásah zložiek potvrdilo i Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. Na mieste zasahujú aj policajné hliadky. Po ohlásení úniku plynu o 12.41 h boli na miesto vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Žiline spolu s pracovníkmi SPP - distribúcia. „Hasiči spolu s technikom SPP opakovane merali koncentráciu. Nenamerali zvýšené hodnoty. Technik SPP skontroloval potrubie, potvrdil, že k úniku plynu už nedochádza a nariadil spustiť celú vonkajšiu prevádzku,“ spresnila hovorkyňa.
Doplnila, že jednotka kontroluje budovy s analyzátorom plynov a postupne sa bude spúšťať aj premávka v jednom jazdnom pruhu za asistencie Policajného zboru. Plná prevádzka by mala byť spustená do približne piatich hodín.