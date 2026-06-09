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EÚ chystá ďalší úder proti Rusku: Nové sankcie majú zasiahnuť armádu, energetiku aj banky!

Ursula von der Leyenová AKTUALIZOVANÉ
Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
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ČTK

BRUSEL - Európska komisia navrhla nový, 21. balík sankcií proti Rusku, ktorý sa zameriava na energetiku, obchod – vrátane zákazu dovozu ruských a bieloruských rýb –, ruské banky aj takzvanú tieňovú flotilu. Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Po prijatí balíka by malo na sankčný zoznam pribudnúť viac ako 30 ruských bánk. Európska komisia zároveň vôbec po prvý raz navrhuje zákaz vstupu do EÚ každému, kto slúžil v ruskej armáde od začiatku vojny na Ukrajine.

Sankčné balíčky majú podľa šéfky únijnej exekutívy veľký význam a vytvárajú tlak na Moskvu, čo sa prejavuje aj dopadmi na ruskú ekonomiku. "Cena, ktorú Rusko platí, sa každý deň zvyšuje. Inflácia rastie, zvyšujú sa aj dane," uviedla von der Leyenová.

Nové obmedzenia sa opäť zameriavajú na ruské príjmy z ropy a takzvanú tieňovú flotilu. Tú tvoria zahraničné lode prepravujúce ruské ropné produkty. Rusko s jej pomocou obchádza západné sankcie a získava tak peniaze na financovanie vojny proti Ukrajine. Na sankčný zoznam by malo pribudnúť ďalších 30 lodí k už sankcionovaným 632 plavidlám.

Ďalej sa majú po prvýkrát zaviesť obmedzenia dovozu niektorých rýb, ako z Ruska, tak z Bieloruska. Okrem iného by mohol byť úplne zakázaný dovoz tresky. Rozšíria sa aj vývozné obmedzenia tovarov a technológií používaných ruským vojenským priemyslom. "Zameriavame sa napríklad na ďalšie kovy a zliatiny používané v leteckom a obrannom sektore," uviedla von der Leyenová.

Sankcie musia jednomyseľne schváliť členské štáty EÚ. Doteraz posledný balík sankcií únijná exekutíva navrhla 6. februára. Pôvodne mal byť schválený do štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, teda do 24. februára, napokon sa tak stalo až po odvolaní maďarskej blokácie na konci apríla.

 

Viac o téme: RuskoUkrajinaEurópska úniaSankcie
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