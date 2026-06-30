Šok na sále: Muž sa prebral pred odberom orgánov! Prípad vyšetrujú

FRANKFORT - Prípad z amerického štátu Kentucky vyvolal obrovské otázniky okolo určovania mozgovej smrti. Anthony Thomas „TJ“ Hoover bol po zástave srdca vyhlásený za mozgovo mŕtveho a jeho rodina súhlasila s darovaním orgánov. Podľa príbuzných však muž počas príprav na transplantáciu začal opäť reagovať.
Lekári ho vyhlásili za mozgovo mŕtveho
Anthony Thomas Hoover skončil v nemocnici Baptist Health Richmond v americkom štáte Kentucky 25. októbra 2021 po zástave srdca spôsobenej predávkovaním drogami.
Jeho sestra Donna Rhorerová uviedla, že lekári rodine oznámili, že pacient nevykazuje žiadne reflexy ani mozgovú aktivitu. Podľa jej slov preto rodina po náročnom rozhodovaní súhlasila s odpojením od prístrojov. Zároveň sa dozvedela, že Hoover bol registrovaným darcom orgánov.
Sestra si všimla, že otváral oči
Donna Rhorerová tvrdí, že ešte pred plánovaným odberom orgánov spozorovala správanie, ktoré ju znepokojilo. „Počas rozlúčky začal otvárať oči. Sledoval nás pohľadom, keď sme sa pohybovali po miestnosti,“ povedala podľa Daily Star.
Keď na to upozornila zdravotníkov, tí jej podľa jej slov vysvetlili, že ide iba o bežné reflexné pohyby, ktoré sa môžu objaviť aj u pacientov s potvrdenou mozgovou smrťou. „Kto sme my, aby sme spochybňovali lekárov?“ dodala.
K operácii napokon nedošlo
Rodina tvrdí, že rozhodujúci moment prišiel počas príprav na odber srdca. Približne hodinu po začiatku zákroku mal podľa sestry z operačnej sály vyjsť lekár s informáciou, že operáciu nemôžu dokončiť. „Povedal nám, že ešte nie je pripravený. Prebral sa,“ uviedla Rhorerová pre televíziu WKYT.
Podľa jej slov sa neskôr dozvedela aj ďalšiu informáciu, ktorú im vraj zdravotníci predtým nepovedali. Tvrdí, že jej brat mal reagovať už počas vyšetrenia srdca. „Keby sme to vedeli, bolo by nám jasné, že nemohol byť mozgovo mŕtvy,“ povedala.
O brata sa stará už niekoľko rokov
Po neúspešnom pokuse o odber orgánov lekári podľa rodiny odporučili previezť Hoovera domov a zabezpečiť mu paliatívnu starostlivosť, keďže jeho prognóza mala zostať veľmi nepriaznivá.
Donna Rhorerová však uviedla, že sa o brata stará už viac než tri roky. Nový rozmer získal prípad začiatkom tohto roka, keď ju kontaktovala bývalá zamestnankyňa organizácie Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA). Podľa jej tvrdení sa Hoover počas príprav na operáciu na operačnom stole hýbal a viditeľne plakal. Tieto tvrdenia však vychádzajú z výpovede bývalej pracovníčky a neboli nezávisle potvrdené.
Nemocnica zdôrazňuje bezpečnosť pacientov
Nemocnica Baptist Health Richmond sa k jednotlivým tvrdeniam rodiny podrobne nevyjadrila. Vo svojom stanovisku, ktoré cituje Daily Star, zdôraznila, že bezpečnosť pacientov je jej najvyššou prioritou.
„Úzko spolupracujeme s pacientmi aj ich rodinami, aby boli pri darovaní orgánov rešpektované želania pacientov,“ uviedla nemocnica.
Prípad naďalej vyvoláva diskusiu o postupoch pri určovaní mozgovej smrti a o bezpečnostných pravidlách pri darcovstve orgánov v Spojených štátoch.
V dôsledku zástavy srdca a ťažkého predávkovania drogami má odvtedy problémy s chôdzou, udržiavaním rovnováhy, rečou, pamäťou aj zrakom.