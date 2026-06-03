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Hrozivá nehoda v Anglicku: Vrtuľník sa zrútil počas tréningu, traja ľudia neprežili!

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Antony Robinson)
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TASR

LONDÝN - Traja príslušníci britského Kráľovského námorníctva zahynuli v stredu pri havárii vrtuľníka na juhozápade Anglicka. Informuje o tom agentúra AFP a AP.

K nehode došlo počas tréningového cvičenia pred 04.00 h miestneho času (05.00 h SELČ) neďaleko dediny Sourton v grófstve Devon. „Naše myšlienky a sústrasť sú s ich rodinami a priateľmi v tejto smutnej chvíli,“ uviedol bez uvedenia príčiny nehody hovorca britského ministerstva obrany.

Veliteľ Kráľovskej námornej pechoty generál Gwyn Jenkins „s hlbokým zármutkom oznamuje správu, že traja členovia posádky vrtuľníka Kráľovského námorníctva Merlin Mk4 zahynuli po tom, čo sa dnes v skorých ranných hodinách zrútil neďaleko Sourtonu v Devone“, píše sa v jeho vyhlásení.

Vrtuľníky Merlin majú zvyčajne štvorčlennú posádku a naraz dokážu prepraviť až 24 vojakov napríklad počas výsadkovej operácie na palube lodí. Podľa webovej stránky Kráľovského námorníctva sú používané predovšetkým na boj proti ponorkám a slúžia na pátracie a záchranné operácie, prepravu nákladu či hliadkovanie na mori.

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