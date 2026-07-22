Pád z e-kolobežky skončil ťažkým zranením: Tínedžerka v Dunajskej Strede narazila do auta

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
DUNAJSKÁ STREDA - Pätnásťročné dievča utrpelo v utorok (21. 7.) podvečer po dopravnej nehode vážne poranenie nohy. Pri vchádzaní na priechod pre chodcov v Dunajskej Strede pravdepodobne neprispôsobilo rýchlosť svojim schopnostiam, nedalo prednosť vozidlu, do ktorého ľavej časti narazilo. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Pri nehode dievča utrpelo vážne zranenia nohy a muselo byť prevezené do dunajskostredskej nemocnice,“ spresnila polícia. Na kolobežke nebolo samo, viezlo 17-ročného „spolujazdca“, čo je zakázané. Policajti podrobili všetkých účastníkov tejto nehody dychovým skúškam, z ktorých ani jedna nemala pozitívny výsledok.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)