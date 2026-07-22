Zúfalé pátranie po len 15-ročnej Natálii: Odišla z domu, polícii chýba akákoľvek stopa

BOŠÁCA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 15-ročnej Natálii Šestákovej z Bošáce (okres Nové Mesto nad Váhom). Nezvestná odišla z domu v pondelok (20. 7.) približne o 22.00 h a doposiaľ nepodala žiadnu správu o svojom pohybe ani pobyte. Informovala o tom v stredu trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Šestáková je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy. Má 70 kilogramov, modro-zelené oči, na krátko ostrihané vlasy modrej farby a na spodnej pere má jazvu. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu mikinu s fialovými nápismi s kapucňou, modré rifľové krátke nohavice a obuté mala modro-biele členkové tenisky.
Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môže verejnosť oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.