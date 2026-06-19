Veľká razia v Turecku! Desiatky ľudí skončili v rukách polície

ISTANBUL - Turecké úrady rozšírili razie zamerané na samosprávy vedené hlavnou opozičnou Republikánskou ľudovou stranou (CHP). Pri vyšetrovaní korupcie v Istanbule a v južnej provincii Mersin zadržali desiatky podozrivých, uviedol v piatok turecký verejnoprávny telerozhlas TRT. Informuje agentúra DPA.
V rámci vyšetrovania vedeného prokuratúrou v Istanbule, ktoré zahŕňa štyri mestá, nariadili zadržať 47 ľudí pre údajné podozrenie z úplatkárstva, korupcie a organizovaného zločinu. Medzi zadržanými je aj starosta jedného z okresov v Istanbulskej provincii Adalar Ali Ercan Akpolat zo strany CHP. Vyšetrovatelia tvrdia, že predstavitelia samosprávy prijímali úplatky výmenou za to, že umožnili nepovolenú výstavbu a prevádzkovanie podnikov bez licencií.
Zadržali 18 podozrivých
Pri razii v okrese Silifke v provincii Mersin, ktorý tiež vedie zástupca strany CHP, zadržali 18 podozrivých v rámci vyšetrovania korupcie týkajúcej sa obecných tendrov a zmlúv, uviedol TRT. Parlament v Ankare vo štvrtok dostal od úradov žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity v prípade 12 opozičných zákonodarcov vrátane vymeneného lídra CHP Özgüra Özela. Toho na čele strany odstavil súd v Ankare, ktorý svoj verdikt odôvodnil údajným kupovaním hlasov voliteľov.
Zásahy proti opozíciou kontrolovaným samosprávam po celom Turecku trvajú už viac ako rok a v poslednom čase sa zintenzívnili, konštatuje DPA. Strana CHP obvinenia odmieta a obviňuje vládu z manipulácie súdov s cieľom potlačiť opozíciu. Kabinet akúkoľvek spojitosť s raziami polície a rozhodnutiami justície popiera.