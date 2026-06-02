Obrovský prepad počtu prípadov eboly: Z viac ako 1000 podozrení zostala len stovka

ŽENEVA - Počet podozrivých prípadov eboly v Kongu výrazne klesol z viac ako 1000 na 116. Dôvodom je vyradenie stoviek ľudí po negatívnych testoch. S odvolaním sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) to dnes napísala agentúra Reuters. Konžské úrady vpodvečer podľa agentúry uviedli, že počet potvrdených prípadov eboly vzrástol zhruba o 20 na 344, z ktorých 60 tvorí úmrtie.
WHO predtým uviedla, že počet potvrdených prípadov v Kongu je 321 a že aktuálna epidémia si vyžiadala 48 obetí, zatiaľ čo šesť ľudí sa už zotavilo. Počet pacientov s podozrením na ebolu sa ešte minulý týždeň pohyboval okolo 1100. Podľa WHO klesol počet podozrivých prípadov po tom, ako zdravotníci časť z nich vylúčili pri vyšetrovaní. Niektorí pacienti podľa úradov trpeli inými ochoreniami alebo išlo iba o horúčky bez súvislosti s ebolou.
"Boli vyradení, pretože išlo o iné choroby alebo len o horúčkovité stavy," uviedol hovorca WHO Christian Lindmeier. Dodal, že počty sa môžu v čase meniť podľa výsledkov testov a epidemiologického šetrenia. V susednej Ugande zdravotníci evidujú 15 potvrdených prípadov nákazy a jedno súvisiace úmrtie. Podľa Reuters to dnes uviedlo ugandské ministerstvo zdravotníctva.
Podozrivý prípad zahŕňa každého, koho zachytí epidemiologický dohľad alebo príde do zdravotníckeho zariadenia s príznakmi. Potvrdené prípady predstavujú len osoby s pozitívnym testom na vírus eboly. Testovanie zostáva v tejto vlne nákazy ťažké, okrem iného aj preto, že pôvodné diagnostické testy nezachytávajú menej bežný kmeň Bundibugyo. Ten spôsobuje aktuálnu epidémiu a doteraz preneho neexistuje schválená vakcína.
Africké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) označilo súčasnú epidémiu za 17. zaznamenanú v Kongu. Svetová zdravotnícka organizácia ju už skôr označila za stav medzinárodnej zdravotnej núdze.