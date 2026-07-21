Je toto ešte vôbec sukňa? Sexi hviezdička ukázala skoro celý zadok!

NEW YORK - Odvážnejšie to už ani nešlo. Americká modelka Brooks Nader dorazila na exkluzívny večierok v New Yorku v outfite, ktorý len s námahou zakrýval intímne partie.
Americká modelka Brooks Nader sa objavila na exkluzívnom VIP večierku siete Raising Cane’s Chicken Fingers v prestížnom klube Zero Bond na Manhattane. Dvadsaťdeväťročná kráska stavila na krátke tričko, ktoré zvýraznilo jej vypracované brucho a úzky pás a ultrakrátka biela minisukňa v kombinácii s vysokými čiernymi koženými čižmami nad kolená dodala celému outfitu odvážny nádych.
Pri chôdzi však sukňa odhalila viac, než bolo zrejme v pláne, keďže len tesne zakrývala jej pozadie. Pozorným fotografom neušiel ani drobný detail v podobe viditeľných spojov vlasových príčeskov. Ani táto maličkosť však nezabránila tomu, aby Brooks cítila všetky pohľady na sebe.
Večierok sa uskutočnil v predvečer finálového zápasu futbalového šampionátu a usporiadal ho americký miliardár Todd Graves, spoluzakladateľ siete Raising Cane’s Chicken Fingers, ktorá sa špecializuje na vyprážané kuracie krúžky. Na podujatí nechýbali známe tváre zo sveta šoubiznisu.
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