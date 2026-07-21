Polícia pátral po páchateľovi zo Svätého Jura: Z budovy si odniesol trezor s hotovosťou

BRATISLAVA - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku pátrajú po mužovi, ktorý si z administratívnej budovy vo Svätom Jure odniesol trezor. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.
Polícia v tejto súvislosti vykonáva vyšetrovanie prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ 17. júla v čase medzi 2.00 a 4.00 h na ulici Na Pažiti v meste Svätý Jur. Podľa polície mal muž vypáčiť sieťku proti hmyzu a poškodiť plastový rám okna, cez ktoré následne vošiel do vnútorných priestorov administratívnej budovy. Odtiaľ mal odcudziť trezor s obsahom finančnej hotovosti 1000 eur.
Polícia pátra po totožnosti muža a vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.