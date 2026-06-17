Český prezident vyjadril nesúhlas so zmenou financovania verejnoprávnych médií

PRAHA - Český prezident Petr Pavel v utorok vyjadril nesúhlas s postupom vlády pri zmene financovania verejnoprávnych médií a zdôraznil, že nerozumie, prečo vláda k takému kroku pristúpila. Informuje o tom portál Novinky.cz.
Vláda Andreja Babiša v pondelok schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). ČT si oproti minulému roku pohorší približne o miliardu korún a ČRo asi o 350 miliónov, píšu Novinky.cz.
„Veľakrát som upozorňoval, že bude pre mňa mimoriadne dôležité vidieť, že sa akýmkoľvek opatrením nenarušuje nezávislosť verejnoprávnych médií,“ povedal Pavel. „Rozumiem zmene, pokiaľ aktuálny stav nefunguje. Na financovaní televízie a rozhlasu prostredníctvom koncesionárskych poplatkov som nevidel, že by niečo nefungovalo a bolo by to nevyhnutné zmeniť. Pokiaľ niekto mal taký pocit, nepočul som žiadne zdôvodnenie ani analýzu,“ skonštatoval Pavel.
Prezident uviedol, že rozhodnutie by chápal, ak by sa prijalo v snahe ušetriť financie, no aj v tom prípade zdôraznil, že by si to vyžadovalo čas a analýzu situácie. „ČT ani ČRo nepracujú z mesiaca na mesiac či z roka na rok, ale majú zmluvy na niekoľko rokov dopredu a nie je možné znižovať výdaje o nejakých desať, dvadsať či viac percent v takom krátkom čase,“ podotkol Pavel. Pri otázke novinárov o vetovaní novely zdôraznil, že počká na konečnú verziu zákona, a podľa toho sa rozhodne, ako bude postupovať.