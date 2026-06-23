Unikli tajné Putinove plány: Slovensko sa malo stať súčasťou nového Rakúsko-Uhorska

MOSKVA - Do médií sa dostali dokumenty, ktoré podľa investigatívcov odhaľujú predstavy Ruska o budúcom usporiadaní strednej Európy. V centre pozornosti sa ocitlo aj Slovensko. Materiály hovoria o oslabení Vyšehradskej štvorky a vytvorení nového regionálneho zoskupenia nadväzujúceho na priestor bývalého Rakúsko-Uhorska.
Stredná Európa sa podľa uniknutých dokumentov mohla stať súčasťou ambiciózneho projektu, ktorý mal zmeniť súčasné mocenské pomery v regióne. Materiály, na ktoré upozornilo investigatívne centrum OCCRP a rakúsky týždenník Profil, naznačujú, že ruské kruhy uvažovali o vytvorení nových politických aliancií a preskupení vplyvu medzi krajinami bývalého habsburského priestoru.
Jedným z hlavných cieľov mala byť transformácia súčasnej regionálnej spolupráce a oslabenie významu Vyšehradskej skupiny.
Koniec V4 a nová os okolo Viedne?
Dokumenty pripisované ruskej Agentúre sociálneho dizajnu (SDA) opisujú scenár, v ktorom by sa spolupráca Poľska, Slovenska, Maďarska a Česka dostala na vedľajšiu koľaj.
Namiesto Vyšehradskej štvorky mala podľa uniknutých materiálov vzniknúť takzvaná „Viedenská dohoda“. Jej jadro by tvorili Slovensko, Maďarsko a Rakúsko.
Práve toto zoskupenie malo podľa autorov dokumentov vytvoriť základ nového mocenského centra v strednej Európe.
Pre Slovensko by to znamenalo výrazne odlišné postavenie, než aké má dnes v rámci V4. Krajina by sa ocitla v projekte, v ktorom by dominantnú úlohu zohrávala Viedeň.
Návrat myšlienky Mitteleuropy
Ešte ambicióznejšie pôsobí projekt označovaný ako Mitteleuropa. Jeho cieľom malo byť budovanie úzkych politických, hospodárskych a kultúrnych väzieb medzi krajinami a regiónmi, ktoré kedysi patrili do Rakúsko-Uhorska.
Podľa dokumentov mala vzniknúť skupina štátov schopná vystupovať ako samostatný a silný hráč na európskej politickej scéne.
Autori materiálov pritom vychádzali z predpokladu, že mnohé územia bývalej monarchie zostali aj po viac než storočí pod výrazným historickým a kultúrnym vplyvom Viedne.
Za projektom má stáť firma napojená na Kremeľ
Podľa OCCRP sa za dokumentmi nachádza Agentúra sociálneho dizajnu. Tá už v minulosti čelila sankciám zo strany Európskej únie, Spojených štátov aj Spojeného kráľovstva.
Západné krajiny ju obviňujú zo zasahovania do demokratických procesov a ovplyvňovania verejnej mienky. Investigatívci zároveň tvrdia, že firma má kontakty na administratívu ruského prezidenta.
Nešlo len o strednú Európu
Uniknuté materiály sa nevenujú iba geopolitickým víziám. Súčasťou dokumentov sú aj projekty zamerané na ovplyvňovanie verejnej diskusie v európskych krajinách. Jeden z nich opisuje fungovanie portálu World Center for Strategic Studies, ktorý publikuje analytické texty bez uvedenia autorov a snaží sa prenikať do prostredia západných think-tankov.
Ďalší projekt sa sústreďuje na monitorovanie verejnej mienky prostredníctvom databázy tisícok vplyvných účtov na sociálnych sieťach.
Do hry vstupuje aj umelá inteligencia
Medzi dokumentmi sa objavil aj projekt s názvom AI News. Jeho cieľom má byť vytváranie veľkého množstva obsahu pomocou umelej inteligencie.
Podľa uniknutých materiálov sa mal zamerať najmä na francúzske publikum a produkovať stovky videí určených pre rôzne internetové platformy.
Čo z plánov sa podarilo uskutočniť?
Nie je jasné, do akej miery boli jednotlivé návrhy reálne realizované. Časť projektov však podľa uniknutých dokumentov už mala byť spustená.
Samotný únik zároveň poskytuje zriedkavý pohľad na to, ako mohli niektoré ruské kruhy uvažovať o budúcnosti strednej Európy. Ak by sa podobné predstavy niekedy naplnili, znamenalo by to zásadnú zmenu regionálnej rovnováhy síl a úplne nové postavenie Slovenska v geopolitickej mape Európy.