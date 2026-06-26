ZÁHADNÁ smrť ruského novinára: Nechorošev (†69) informoval o Putinom milostnom vzťahu, osudným sa mu stali huby!

RIGA – Od spustenia ruskej invázie na Ukrajine začali za záhadných okolností zomierať veľké mená ruského biznisu. Úmrtia pritom nastávali aj v iných krajinách. Istý ruský novinár neunikol zubatej ani pobytom mimo vlasti.
V lotyšskej Rige došlo k záhadnej smrti novinára, ktorý v nedávnej minulosti pôsobil ešte v Ruskej federácii. Grigorij Nechorošev zomrel dňa 19. júna v Rige. V Lotyšsku bol politickým utečencom. V čase smrti mal 69 rokov. Informuje o tom denník Delfi.
K hubám sa dostal neďaleko domu
Nechorošev informoval o údajnom milostnom vzťahu ruského prezidenta Vladimira Putina a olympijskej víťazky v gymnastike Aliny Kabajevovej.
Podľa dostupných informácií sa mu mali stať osudným falošne vyzerajúce jedlé huby, ku ktorým sa mal novinár dostať neďaleko svojho domova. Nie je jasné, či ich nazbieral, alebo od niekoho dostal.
Krátko pred smrťou mal novinár vyzerať pokojne a uvoľnene. Umelec Artur Avontiš povedal, že ho ešte pár dní pred smrťou videl, ako sa usmieva počas jazdy v miestnej MHD.
Prvý článok pred 8 rokmi
Už v roku 2008 publikoval článok, kde písal, že Putin sa plánuje rozviesť s vtedajšou ženou Ľudmilou a oženiť sa s Kabajevovou. Keď sa tieto informácie dostali na verejnoť, redakciu zavreli a Nechoroševa vypočúvala bezpečnostná služba. Novinár opustil Rusko po anexii Krymu v roku 2014.
Neskôr aj ďalšie média informovali o vzťahu Kabajevovej a Putina a dokonca tvrdili, že majú spolu najmenej dve deti. Ruský prezident ale všetko poprel.