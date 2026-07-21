FATÁLNY omyl: Chirurg si zmýlil pacientku, tínedžerke namiesto operácie členka vytrhli 4 zuby

SAINT-MARTIN-BOULOGNE – Začiatkom júla sa odohral v nemocnici vo Francúzsku incident, ktorého následky boli doslova fatálne. Mladú tínedžerku mali operovať v spodnej časti tela, ale namiesto toho podstúpila pod narkózou zákrok v tvárovej časti. Jej rodičia podali sťažnosť.
V piatok 10. júla mala len 17-ročná Louise podstúpiť bežný zákrok vo francúzskej klinike Côte d'Opale v Saint-Martin-Boulogne. Operácia bola plánovaná už dlho, pričom všetci čakali, že pôjde o členok. S touto informáciou odprevadili Louise aj jej rodičia.
Chirurg sa pri nás zastavil a niečo zamrmlal
Ako však píše La Voix Du Nord, všetko bolo inak. Dievčaťu spravili zákrok v tvárovej časti. Keď sa Louise prebrala ba pooperačnej sále, zistila, že namiesto členka jej vytrhli všetky 4 zuby múdrosti. Bol to šok nielen pre ňu, ale aj pre jej rodičov. Tí okamžite podali sťažnosť.
Louise si spomína, že v deň prijatia prebehlo všetko podľa plánu. V čakárni čakala s matkou, keď k nim pristúpil chirurg. "Zastavil sa pri nás a niečo zamrmlal. Aby som sa uistila, či som správne rozumela, spýtala som sa, či myslí moju Louise. Následne len prikývol a odviedol mi ju preč," hovorí matka.
Kým čakala, opäť za ňou prišiel a informoval ju o šokujúcich skutočnostiach. Povedal jej, že sa veľmi ospravedlňuje, ale spravili veľkú chybu a namiesto operácie členka jej zubný chirurg vytrhol 4 zuby.
Matka vyronila slzy
Keď prišla matka za Louise do pooperačnej izby, neudržala slzy. "Celá rodina bola v šoku. Chirurg sa ešte raz za mnou vrátil a snažil sa ospravedlniť. Povedala som mu, že ho už nechcem vidieť," hovorí stále vydesená matka.
Louise sa po prebratí z narkózy pokúsila pohnúť zranenou nohou. Bola prekvapená, že sa jej to podarilo. Až následne si uvedomila, že niečo nie je v poriadku. V ústach zacítila vatové tampóny. "Ničomu nerozumela. Odvtedy máva záchvaty úzkosti a v noci nemôže spať. A to isté platí aj pre mňa. Nejem, trasiem sa. Stále nerozumieme, ako sa toto mohlo stať. Nemôžeme tomu uveriť," doplnila matka.
Zmýlil si pacientku
Matka o niekoľko dní prezradila, že chirurg si zmýlil pacientku a anestézia bola upravená pre úplne iné dievča. Ešte v deň incidentu mala rodina stretnutie so zástupcom vedenia kliniky. Odmietli podpísať dokumenty o odškodnení a podali oficiálnu sťažnosť.
"Operáciu členka sme chceli vybaviť teraz cez leto, kým nie je škola, ale už to nestihneme. Navyše dcére naštrbili dôveru v doktorov a pobyt na klinike alebo v nemocnici bude pre ňu odteraz veľmi ťažkou skúškou," dodala matka na záver.