Lotyšsko posilňuje obranu: Prichádzajú ukrajinskí experti na boj proti dronom

RIGA - Ukrajinskí špecialisti čoskoro dorazia do Lotyšska, kde budú najbližšie týždne zdieľať svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. V pondelok to vyhlásil nový lotyšský premiér Andris Kulbergs po stretnutí s predsedníčkou ukrajinskej vlády Julijou Svyrydenkovou. Píše o tom agentúra DPA.
Drony v Pobaltí
Od marca vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom, už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kyjev tvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu ovplyvnili ruské rušičky.
Niektoré z týchto dronov havarovali a explodovali vrátane dvoch, ktoré 7. mája narazili v Lotyšsku do skladu ropy a spôsobili požiar. Incident vyvolal politickú krízu, v dôsledku ktorej najskôr odstúpil minister obrany Andris Spruds a následne aj premiérka Evika Siliňová. Kulbergsovi vyslovil dôveru litovský parlament iba vo štvrtok.
Ukrajinskí odborníci pomôžu vypracovať dlhodobý plán na vybudovanie viacúrovňového systému protivzdušnej obrany, ktorý bude schopný reagovať na rôzne typy hrozieb, uviedol Kulbergs. „Musíme byť lepšie pripravení na zostreľovanie dronov, ktoré vstupujú do lotyšského vzdušného priestoru, a nikto nevie lepšie ako Ukrajinci, ako ich zostreliť a ako ich odhaliť,“ vyhlásil nový premiér.