Slovensko totálne prevalcovalo krajiny západnej Európy: V TOMTO sme lepší aj ako Nemci či Holanďania

BRATISLAVA – Debaty o ideálnej rovnováhe medzi kariérou a voľným časom sú na Slovensku síce populárne, no realita v praxi vyzerá úplne inak. Podľa najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat patria Slováci k najpracovitejším národom v celej Európskej únii. V zamestnaní trávime viac času ako európsky priemer.
Najnovšia štatistika Eurostatu odhalila, že priemerný Európan odpracoval v roku 2025 približne 35,9 hodiny týždenne. Hoci trend v celej Únii za poslednú dekádu smeruje k postupnému skracovaniu pracovnej doby (v roku 2015 to bolo ešte 36,9 hodiny), Slováci si naďalej držia vysoké tempo.
Ľudia na Slovensku strávia v práci v priemere 37,6 hodiny týždenne, čo nás radí do horných priečok rebríčka. Týmto číslom výrazne valcujeme krajiny západnej Európy, kde sa pracovný čas skracuje najrýchlejšie. Slovensko tak podľa európskych dát zostáva krajinou, kde je kultúra nadčasov a dlhých hodín v práci pevne zakorenená.
Absolútnym protipólom Slovenska je Holandsko, kde ľudia odrobia v priemere iba 31,9 hodiny týždenne. Menej ako 34 hodín v zamestnaní strávia aj v Nemecku či Rakúsku a rovnako sú na tom aj Dáni. Na druhej strane, najväčšími „pracovníkmi“ v Európe zostávajú Gréci s priemerom 39,6 hodiny týždenne, nasledovaní Bulharmi a Poliakmi (38,7 hodiny).
Rozdiely sú v profesiách aj v zmluvách
Dáta Eurostatu sa pozreli aj na to, v ktorých odvetviach horia termíny najviac. Ak by ste tipovali administratívu, ste na omyle. Najdlhší pracovný čas v celej EÚ zaznamenali pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, ktorí odkrútia v priemere až 42 hodín týždenne. Tesne za nimi nasledujú manažéri a príslušníci ozbrojených síl. Naopak, najkratšie v práci pobudnú zamestnanci v službách, obchode a úradníci.
Štatistici zároveň poukázali na zaujímavý fakt. Vo väčšine európskych krajín platí, že živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) odpracujú podstatne viac hodín než bežní zamestnanci na zmluvu. Európa však pozná aj výnimky – v krajinách ako Cyprus, Lotyšsko, Estónsko, Litva či Rumunsko sú to práve klasickí zamestnanci, ktorí ťahajú dlhšie než ľudia pracujúci na seba.