Piatok29. máj 2026, meniny má Vilma, zajtra Ferdinand

Slovensko totálne prevalcovalo krajiny západnej Európy: V TOMTO sme lepší aj ako Nemci či Holanďania

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images, Eurostat)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA – Debaty o ideálnej rovnováhe medzi kariérou a voľným časom sú na Slovensku síce populárne, no realita v praxi vyzerá úplne inak. Podľa najnovších údajov európskeho štatistického úradu Eurostat patria Slováci k najpracovitejším národom v celej Európskej únii. V zamestnaní trávime viac času ako európsky priemer.

Najnovšia štatistika Eurostatu odhalila, že priemerný Európan odpracoval v roku 2025 približne 35,9 hodiny týždenne. Hoci trend v celej Únii za poslednú dekádu smeruje k postupnému skracovaniu pracovnej doby (v roku 2015 to bolo ešte 36,9 hodiny), Slováci si naďalej držia vysoké tempo.

Ľudia na Slovensku strávia v práci v priemere 37,6 hodiny týždenne, čo nás radí do horných priečok rebríčka. Týmto číslom výrazne valcujeme krajiny západnej Európy, kde sa pracovný čas skracuje najrýchlejšie. Slovensko tak podľa európskych dát zostáva krajinou, kde je kultúra nadčasov a dlhých hodín v práci pevne zakorenená.

Absolútnym protipólom Slovenska je Holandsko, kde ľudia odrobia v priemere iba 31,9 hodiny týždenne. Menej ako 34 hodín v zamestnaní strávia aj v Nemecku či Rakúsku a rovnako sú na tom aj Dáni. Na druhej strane, najväčšími „pracovníkmi“ v Európe zostávajú Gréci s priemerom 39,6 hodiny týždenne, nasledovaní Bulharmi a Poliakmi (38,7 hodiny).

Slovensko totálne prevalcovalo krajiny
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Eurostat)

Rozdiely sú v profesiách aj v zmluvách

Dáta Eurostatu sa pozreli aj na to, v ktorých odvetviach horia termíny najviac. Ak by ste tipovali administratívu, ste na omyle. Najdlhší pracovný čas v celej EÚ zaznamenali pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, ktorí odkrútia v priemere až 42 hodín týždenne. Tesne za nimi nasledujú manažéri a príslušníci ozbrojených síl. Naopak, najkratšie v práci pobudnú zamestnanci v službách, obchode a úradníci.

Štatistici zároveň poukázali na zaujímavý fakt. Vo väčšine európskych krajín platí, že živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) odpracujú podstatne viac hodín než bežní zamestnanci na zmluvu. Európa však pozná aj výnimky – v krajinách ako Cyprus, Lotyšsko, Estónsko, Litva či Rumunsko sú to práve klasickí zamestnanci, ktorí ťahajú dlhšie než ľudia pracujúci na seba.

Viac o téme: PriemerPracovný časSlovenskoEurostat
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruský dron zasiahol obytný
Ruský dron zasiahol obytný dom v Rumunsku: Prezident žiada medzinárodnú reakciu, zvolal bezpečnostnú radu
Zahraničné
Pohroma pre Európu: Ceny
Pohroma pre Európu: Ceny hnojív v EÚ letia nahor, Slováci v GRAFE nelichotivo predbehli Čechov aj Nemcov!
Domáce
Veľké porovnanie rastu PLATOV:
Veľké porovnanie rastu PLATOV: Jasným víťazom je Bulharsko, Slovensko dopadlo biedne, pohoreli aj Nemci
Domáce
Na TIETO príčiny najčastejšie
Na TIETO príčiny najčastejšie umierajú Európania: Slovensko sa nemá čím chváliť, šplháme sa do čela!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Súčasný župan nemôže hlasovať proti obyvateľom kraja, uviedla Svítková
Súčasný župan nemôže hlasovať proti obyvateľom kraja, uviedla Svítková
Správy
Emília Vášáryová sa presťahovala z domu do bytu: S týmto v ňom úporne bojujem
Emília Vášáryová sa presťahovala z domu do bytu: S týmto v ňom úporne bojujem
Prominenti
Tlačová konferencia SaS na tému: Benzín na úrovni Rakúska
Tlačová konferencia SaS na tému: Benzín na úrovni Rakúska
Správy

Domáce správy

Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje
Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje výzvu pre mladých poľnohospodárov
Domáce
FOTO Dobrá práca polície: Vypátrala
Dobrá práca polície: Vypátrala páchateľa ozbrojenej lúpeže na odpočívadle Zeleneč
Domáce
Hasiči upozorňujú: V 24
Hasiči upozorňujú: V 24 okresoch platí zvýšené riziko vzniku požiarov
Domáce
Lučenecké kúpalisko otvorí letnú sezónu už 15. júna: Pribudlo viac atrakcií aj ranné a večerné plávanie
Lučenecké kúpalisko otvorí letnú sezónu už 15. júna: Pribudlo viac atrakcií aj ranné a večerné plávanie
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Maďarská polícia nemá dôvod zakázať plánovaný pochod Budapest Pride
Zahraničné
Eurokomisári sa zhodli: Stav
Eurokomisári sa zhodli: Stav obchodných a investičných vzťahov EÚ s Čínou je neudržateľný
Zahraničné
Bulharský premiér Rumen Radev
Spor o bezvízový režim: Lietadlá USA tak budú môcť zostať v Sofii len do konca júna
Zahraničné
Lekárka bola v kontakte
Lekárka bola v kontakte s pacientmi s ebolou: Teraz je v izolácii v Ríme
Zahraničné

Prominenti

Syn Jana Krausa čelí
Syn Jana Krausa čelí obvineniu zo znásilnenia: Expertka zanalyzovala jeho správanie... Takýto je!
Zahraniční prominenti
Nela Slováková skončila v
Nela Slováková skončila v slzách: Obrovské trápenie!
Domáci prominenti
Vojna princezien! Čas odkrýva
Vojna princezien! Čas odkrýva nové svedectvá o konfliktoch Diany a Fergie: Pre toto sa vadili ako psy!
Zahraniční prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Emília Vášáryová sa presťahovala z domu do bytu: S týmto v ňom úporne bojujem
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Komáre sú prefíkanejšie než
Komáre sú prefíkanejšie než kedykoľvek predtým: REPELENT už nemusí fungovať
Zaujímavosti
Odolal Turkom, no zničil
Odolal Turkom, no zničil ho blesk: Hrad Šomoška dnes láka tisíce návštevníkov ročne
dromedar.sk
Z európskych pastvín MIZNÚ
Z európskych pastvín MIZNÚ celé stáda dobytka! Na svedomí to majú mať KRAVSKÉ GANGY pri Slovensku
Zaujímavosti
Mel Gibson
Mel Gibson spôsobil chaos: Po jeho vyhlásení prudko vzrástol záujem o tento liek! Experti varujú
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Toto sú skutočné stroje na peniaze: Ktoré firmy u nás zarábajú najviac a ako sme na tom v porovnaní so svetom?
Toto sú skutočné stroje na peniaze: Ktoré firmy u nás zarábajú najviac a ako sme na tom v porovnaní so svetom?
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Slováci milujú euro: Najnovší prieskum ukázal nečakaný nárast podpory!
Slováci milujú euro: Najnovší prieskum ukázal nečakaný nárast podpory!

Šport

Smutné podrobnosti smrti legendárneho Lemieuxa: Podľa úradov spáchal samovraždu
Smutné podrobnosti smrti legendárneho Lemieuxa: Podľa úradov spáchal samovraždu
NHL
MS V HOKEJI 2026 Krutá pravda po vypadnutí: Český tréner priznal veľké obavy a vychválil Slovákov
MS V HOKEJI 2026 Krutá pravda po vypadnutí: Český tréner priznal veľké obavy a vychválil Slovákov
MS v hokeji
Koniec, ktorý nikto nečakal: HC Košice oznámili odchod jedného zo strojcov úspechov
Koniec, ktorý nikto nečakal: HC Košice oznámili odchod jedného zo strojcov úspechov
Tipsport liga
Fanatici rušia program, oči smerujú do Budapešti: Miliardári z PSG vyzvú obrodeného anglického majstra
Fanatici rušia program, oči smerujú do Budapešti: Miliardári z PSG vyzvú obrodeného anglického majstra
Liga majstrov

Auto-moto

Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prostredie práce
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Som študent
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadám prácu
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Profesia podľa hlasu: Existujú práce, pri ktorých o vašom úspechu rozhoduje spôsob rozprávania?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Ako rýchlo očistiť cesnak bez lepkavých prstov
Ako rýchlo očistiť cesnak bez lepkavých prstov
Rady a tipy
Bryndzovému podpecníku neodoláte! Takto chutí tradičná slovenská kuchyňa.
Bryndzovému podpecníku neodoláte! Takto chutí tradičná slovenská kuchyňa.
Predjedlá

Technológie

Ukrajina posiela na front tisíce bojových robotov. Už zostreľujú aj drony
Ukrajina posiela na front tisíce bojových robotov. Už zostreľujú aj drony
Výzbroj a zbrane
FBI varuje pred novou taktikou hackerov. Nepotrebujú prelomiť ochranu, do firmy ich môže pustiť samotný zamestnanec
FBI varuje pred novou taktikou hackerov. Nepotrebujú prelomiť ochranu, do firmy ich môže pustiť samotný zamestnanec
Bezpečnosť
BTMOB nie je obyčajný Android vírus. Útočník už nemusí byť hacker, stačí mu kúpiť hotový nástroj a takto ťa oklamať, aby si si stiahol falošnú aplikáciu
BTMOB nie je obyčajný Android vírus. Útočník už nemusí byť hacker, stačí mu kúpiť hotový nástroj a takto ťa oklamať, aby si si stiahol falošnú aplikáciu
Android
Vedci upravili vitamín K a v mozgu spustili zvláštny proces. Môže ukázať cestu k liečbe Alzheimera
Vedci upravili vitamín K a v mozgu spustili zvláštny proces. Môže ukázať cestu k liečbe Alzheimera
Veda a výskum

Bývanie

Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť

Pre kutilov

Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo sa dialo v deň nehody princeznej Diany? Tieto otázky dodnes vyvolávajú pochybnosti
Zahraničné celebrity
Čo sa dialo v deň nehody princeznej Diany? Tieto otázky dodnes vyvolávajú pochybnosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Ťažká hromadná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Ťažká hromadná nehoda pri Senici: Cesta je neprejadná, zasahujú všetky zložky! Na miesto smeruje vrtuľník
Identita útočníka na stanici
Zahraničné
Identita útočníka na stanici vo Švajčiarsku je známa! Šokujúce odhalenia: Pred útokom bol na polícii aj psychiatrii
Slovensko totálne prevalcovalo krajiny
Domáce
Slovensko totálne prevalcovalo krajiny západnej Európy: V TOMTO sme lepší aj ako Nemci či Holanďania
Tragédia na Kysuciach: Štvorkolka
Domáce
Tragédia na Kysuciach: Štvorkolka narazila do stromu, spolujazdec zomrel vo vrtuľníku! Hrozivé VIDEO po nehode

Ďalšie zo Zoznamu