Líder domorodého kmeňa v Nikarague zomrel vo väzbe: Jeho stav bol kritický

MANAGUA - Vo veku 73 rokov zomrel na zdravotné komplikácie po takmer troch rokoch vo väzbe Brooklyn Rivera, líder domorodého kmeňa Miskito v Nikarague. Oznámilo to v nedeľu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa ministerstva zhoršenie jeho stavu bolo dôsledkom bakteriálnej infekcie spôsobenej ochorením COVID 19. Lekári vynaložili „mimoriadne úsilie“ na záchranu jeho života, tvrdí rezort. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International považovala Riveru za väzňa svedomia. Vláda ľavicového prezidenta Daniela Ortegu ho zadržala v septembri 2023 na základe obvinení, ktoré nikdy nezverejnila.
Rivera bol dlhoročným lídrom strany Yatama (Synovia Matky Zeme), ktorá obhajuje práva pôvodných obyvateľov Nikaraguy. V stredu vláda zverejnila fotografie, ktoré ho zachytávajú viditeľne zoslabnutého a napojeného na umelú ventiláciu, pričom priznala, že jeho stav je kritický. Spojené štáty následne vyzvali na jeho prepustenie.
Úrady nikdy neuviedli dôvod Riverovho zatknutia. Podľa médií však vláda v novembri 2024 informovala Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), že mu bola zrušená poslanecká imunita, aby mohol byť vyšetrovaný pre závažné trestné činy vrátane vlastizrady.