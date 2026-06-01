O polnoci vypršalo ultimátum pre demisiu maďarského prezidenta, ten odísť nechce

BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok včera zopakoval, že zostane vo funkcii a bude ďalej vykonávať úrad tak, ako mu to predpisuje ústava. Píše o tom agentúra MTI. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do polnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za bábku Viktora Orbána, svojho predchodcu v premiérskom kresle.
Sulyok sa tento týždeň obrátil na Benátsku komisiu, poradný orgán Rady Európy pre ústavné právo, aby spor, ktorý s ním Magyar vedie, posúdila. Magyar včera popoludní na facebooku pripomenul blížiaci sa termín, do ktorého majú Sulyok a ďalší vysokopostavení činitelia spájaní s Orbánovou érou odísť zo svojich úradov. Prezidentovi odkázal, že ho v pondelok ráno navštívi s ministerkou spravodlivosti Mártou Görögovou.
Magyarom vedené stredopravicové hnutie Tisza jasne vyhralo aprílové parlamentné voľby, a ukončilo tak 16-ročnú vládu premiéra Orbána. Magyar po svojom víťazstve ľuďom sľúbil zmenu režimu.