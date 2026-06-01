Putin neskrýva obavy: Rusi sú pripravení na OBRANU Moskvy, TOTO inštalujú na strechy budov!

MOSKVA – Pred spustením Putinovej vojenskej operácie na Ukrajine, ani jeden ruský civilista nerátal s tým, že bojovať sa bude bez prestávky do polovice roku 2026. Najväčšia krajina sveta sa navyše dostala do situácie, kedy je pripravená brániť svoju metropolu. Vzdušný priestor Moskvy bude zabezpečený viac, ako kedykoľvek predtým.
Nové fotografie priamo z Moskvy hovoria za všetko. Ruské elity podnikajú kroky, ktoré sa zdali byť pred spustením ofenzívy na Ukrajinu doslova komické. Portál Militarnyj píše, že v Moskve na strechy najvyšších budov umiestňujú protiraketové systémy. Má ísť o nový druh Pantsir-SMD-E.
Ako informuje vojenský analytik Massimo Frantarelli, pre tento účel využíva ruská armáda vojenské helikoptéry Mi-26. Na videu, ktoré koluje po sociálnych sieťach, je v zábere vysoká budova obchodného centra Nordstar Tower, ktorá sa nachádza v severnej časti Moskvy na ulici Begovaya. Smeruje k nej vojenská helikoptéra, ktorá na jej strechu položí nový systém protivzdušnej obrany.
Nový systém zasiahne letiace objekty až vo výške 5 km
Doterajší SMD-E 30 mm nemal vo výbave automatické kanóny. Pantsir nimi už ale disponuje. Protivzdušný systém je vyzbrojený dvomi typmi rakiet, a síce, klasickými 95Ya6 s doletom do 20 km a malými TKB-1055 s dosahom do 7 km určené na ničenie malých cieľov. Ten sú schopné zachytiť vo výške až 5 km.
Detekčný dosah radaru je do vzdialenosti 24 km. Rusi začali postupne inštalovať systémy Pantsir už v roku 2023. Ich obavy pred útokmi ale narástli, keďže s tým pokračujú aj po viac ako 3 rokoch. Pantsir je v plnej prevádzke aj na streche budovy ministerstva obrany.
Portál pripomína, že v minulom roku Rusi umiestnili okolo Moskvy 40 nových systémov protiraketovej obrany. Neboli všetky úplne nové. Mnohé presunuli z iných regiónov. Podľa niektorých analytikov ich môže byť v Moskve a jej okolí umiestnených už viac ako 100.