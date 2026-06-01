MIMORIADNY ONLINE Tragédia v okupovanej južnej Ukrajine: Dron zasiahol bytovku, zomrelo len 6-ročné dieťa

MOSKVA/KYJEV - Jedno dieťa zomrelo a ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na mesto Heničeský v Rusy obsadenej časti ukrajinskej Chersonskej oblasti. Informovali o tom Moskvou dosadené úrady.
Gubernátor Vladimir Saldo na telegrame uviedol, že o život prišiel šesťročný chlapec. Dron podľa neho zasiahol bytový dom. Všetci zranení sú v stredne ťažkom stave. O jednej obeti informoval veliteľ vojenskej správy ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Rusko počas dneška na tento región podniklo skoro 40 útokov, pri ktorých použilo drony, delostrelectvo aj leteckú bombu. V okolí mesta Nikopol zomrela 50-ročná žena, ďalší štyria ľudia sú zranení. Ďalší traja zranení sú hlásení z inej časti oblasti. V Dnipre Rusko zasiahlo depo Novej pošty, kde vypukol požiar. Horeli tiež autá, ale nikomu sa nič nestalo.
Rusko proti Ukrajine od februára 2022 vedie útočnú vojnu, počas ktorej zabíja civilistov v napadnutej krajine, ďalším spôsobuje zranenia a psychické traumy. Ruské útoky tiež na Ukrajine spôsobujú obrovské materiálne škody. Ukrajina sa agresii svojho suseda so západnou pomocou bráni a podniká útoky na území okupovanom Ruskom aj v jeho vnútrozemí. Taktiež pri nich zomierajú ľudia, je ich ale výrazne menej ako obetí na Ukrajine.