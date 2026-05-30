Traja tajkonauti sa vrátili na Zem po takmer 7 mesiacoch vo vesmíre

ŤIOU-ČCHÜAN — Trojica čínskych tajkonautov sa v piatok večer vrátila na Zem po takmer sedemmesačnom pobyte na orbitálnej stanici Tchien-kung (Nebeský palác). Posádka misie Šen-čou 21 tak vytvorila nový rekord v dĺžke pobytu čínskej posádky vo vesmíre, informuje o tom agentúra AP a DPA.
Kapsula s Čang Luom, Wu Fejom a Čang Chung-čangom pristála v piatok večer miestneho času v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. Čínska agentúra pre pilotované vesmírne lety (CMSA) uviedla, že posádka počas misie splnila celý rad úloh, vrátane spracovania a prenosu experimentálnych dát, údržby stanice a presunu zostávajúcich zásob pre ďalšie posádky. Podľa agentúry Sin-cha absolvovala posádka Šen-čou 21 tri výstupy do otvoreného vesmíru. Hovorca CMSA uviedol, že Čang Lu, ktorý pôsobil aj v misii Šen-čou 15, má za sebou už sedem výstupov – najviac spomedzi všetkých čínskych tajkonautov.
Po pristátí Čang Lu povedal, že návrat domov bol pre neho „veľmi emotívny“. Zdôraznil, že úspech misie bol možný len vďaka podpore rodín, kolegov a vedenia čínskeho vesmírneho programu. Na stanicu Tchien-kung v pondelok dorazila nová trojčlenná posádka misie Šen-čou 23. Tvoria ju veliteľ Ču Jang-ču a jeho kolegovia Čang Č'-jüan a Li Ťia-jing, ktorá je prvou tajkonautkou pochádzajúcou z Hongkongu. Druhou novinkou je, že po prvýkrát zostane jeden z troch členov posádky vo vesmíre približne jeden rok namiesto obvyklých šiestich mesiacov. O tom, kto to bude, sa ešte len rozhodne. Cieľom predĺžených pobytov je štúdium účinku dlhodobých vesmírnych misií na ľudský organizmus.
Šen-čou 20 sa vrátila na Zem bez posádky
Skok medzi misiami Šen-čou 21 a Šen-čou 23 je spôsobený incidentom z novembra minulého roka. Pred plánovanou výmenou posádok zasiahol vesmírny odpad návratovú kapsulu misie Šen-čou 20. Posádka misie Šen-čou 21 musela uvoľniť svoju kapsulu, aby sa astronauti zo Šen-čou 20 mohli bezpečne vrátiť na Zem. V súlade s núdzovým postupom vyslalo riadiace stredisko do vesmíru nepilotovanú loď Šen-čou 22, pôvodne plánovanú pre neskoršiu fázu programu. Práve touto kapsulou sa teraz posádka misie Šen-čou 21 vrátila na Zem. Poškodená kapsula Šen-čou 20 sa vrátila na Zem bez posádky.
Čína v posledných dvoch desaťročiach výrazne zrýchlila rozvoj svojho vesmírneho programu, ktorý je riadený armádou a podlieha priamo centrálnej vláde. Peking investuje miliardy jenov do infraštruktúry, vývoja nosných rakiet, pilotovaných letov a lunárnych projektov. Kľúčovým míľnikom bolo vypustenie vlastnej orbitálnej stanice Tchien-kung, ktorá má byť v prevádzke minimálne do roku 2035. Čína plánuje do roku 2030 uskutočniť svoj prvý pilotovaný let na Mesiac.