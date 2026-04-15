ZÁBERY, ktoré valcujú sociálne siete: Iránci vyšli do ulíc a chránia elektrárne vlastnými telami! Je to dielo AI

TEHERÁN – Situácia na Blízkom východe sa nevyvíja podľa predstáv amerického prezidenta. Donald Trump však spustil domino efekt, ktorý už sám nedokáže zastaviť. Svet čelí energetickej kríze a vojnu s Iránom sa naďalej nedarí ukončiť. V súčasnej dobe zahlcujú navyše sociálne siete videá a komentáre, ktoré nemajú s realitou nič spoločné.
USA spoločne s Izraelom napadli Irán koncom februára. Počas náletov zomrel aj najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chámeneí. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa napriek tomu nedarí prinútiť Irán, aby spolupracoval. Medzi poslednými varovaniami, ktoré zazneli z Bieleho domu, bolo aj zničenie kritickej infraštruktúry Iránu.
Ľudia vyšli do ulíc chrániť elektrárne
Po sociálnych sieťach začali kolovať rôzne komentáre, že iránsky ľud sa spojil a vlastnými telami chráni miestne jadrové elektrárne. Iní píšu o "ľudských reťaziach" okolo celých komplexov. Neskôr sa dokonca začali objavovať videá, na ktorých bolo vidieť tisícky ľudí, ako kráčajú ulicami miest. Nič z toho však nebolo skutočné. Video vygenerovala umelá inteligencia (AI).
Samotný autor videa upozornil, že je to celé dielo AI. Snažil sa tak upozorniť na príspevky, v ktorých demonštranti použili video na šírenie strachu a odporu voči iránskemu režimu.
"Úchvatná scenéria – iránsky ľud vyšiel do ulíc a zhromaždil sa pred elektrárňami. Cieľom je jediné, a síce ochrana energetickej infraštruktúry krajiny a brániť sa pred potenciálnymi izraelsko-americkými útokmi," písalo sa v jednom príspevku. Pod ním je zhruba minútové video, kde vidieť v uliciach veľký dav, ktorý použil baterky v mobiloch ako sviečky. Text v cudzom jazyku hovorí: "Všade, kde hrozí útok, stojí odpor a veľká vlna iránskeho ľudu."
Realita vs. AI
Štátne média ešte predtym informovali, že v meste Busher mali ľudia skutočne okolo jednej z elektrární vytvoriť ľudskú reťaz.
Irán mal porušiť mierové podmienky
Trump pred časom avizoval že zastaví všetky útoky na dva týždne, pokiaľ Irán otvorí Hormuzský prieliv. Ierové rozhovory, ktoré prebiehali dňa 12. apríla, však nič nepriniesli. Podľa vyhlásenia viceprezidenta USA J.D. Vancea mal prímerie porušiť Irán už po 21 hodinách. Nasledovala blokáda pri Hormuzskom prielive a spomínané slovné hrozby na zničenie kritickej infraštruktúry.