Ruská bezpečnostná služba zmarila pokus o teroristický útok: Na tankeri našli výbušniny

MOSKVA - Ruská bezpečnostná služba FSB Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) oznámili, že zmarili pokus o „teroristický útok“. Ich agenti údajne objavili výbušniny pripevnené magnetom ku trupu tankera na skvapalnený ropný plyn (LPG) v prístave Usť-Luga. Píše denník The Moscow Times a agentúra TASS.
Loď Arrhenius priplávala z Antverp a po dokončení nakládky v Usť-Luge v Leningradskej oblasti mala odplávať do tureckého prístavu Samsun. Tanker na prepravu LPG sa plaví pod vlajkou Libérie. „Potápači objavili v blízkosti strojovne cudzie magnetické predmety, ktoré vykazovali známky výbušných zariadení,“ uviedla FSB. Podľa FSB „hmotnosť plastickej trhaviny v každom zariadení bola približne 7 kilogramov“, hoci neuviedla, koľko výbušnín bolo celkovo zaistených.
Ktokoľvek trhaviny nastražil, urobil tak v zhone
Ktokoľvek trhaviny nastražil, urobil tak v zhone, povedal ruský expert na odmínovanie Alexej Malyšev. Jeho spoločnosť „Setevaja Kompanija“ zamestnáva profesionálov v oblasti humanitárneho odmínovania. „Výbušniny boli umiestnené na suchom povrchu, keď bola loď prázdna a jej trup bol vysoko nad vodou. Nešlo o žiadne potápanie,“ dodal.
Bomba bola maskovaná ako obyčajné vrece na odpadky, ktoré sa nejako prilepilo k trupu. „Dúfali, že nie všetky plavidlá prechádzajú kontrolami,“ povedal Malyšev. „Počas výsluchu kapitána lode sa zistilo, že pred vykládkou v belgickom prístave Antverpy bola loď na kotvisku, kde zostala približne deň a pol údajne kvôli štrajku pracovníkov prístavu,“ uvádza sa vo vyhlásení FSB. Sledkom v samostatnom vyhlásení uviedol, že išlo o „továrensky vyrobené námorné magnetické míny vyrobené v krajine NATO“.
Hovorkyňa Sledkomu Svetlana Petrenková uviedla, že ich zneškodnili príslušníci FSB v spolupráci s ministerstvom obrany a Národnou gardou (Rosgvardija). Vo videu FSB zverejnenom neskôr v pondelok kapitán prístavu Usť-Luga Igor Malofeev uviedol, že „všetci členovia posádky zostávajú na palube. Posádka a plavidlo sú pripravené začať s nakladaním lode.“