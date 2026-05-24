Streľba pri Bielom dome a panika aj pred kamerami: Reportérky v živom vysielaní doslova zamrzli, museli sa aj kryť!

WASHINGTON - Dramatické chvíle v centre americkej metropoly. Muž v sobotu večer spustil paľbu na kontrolnom stanovišti neďaleko Bieleho domu. Po následnej prestrelke s políciou skončil v nemocnici, kde svojim zraneniam podľahol. Incident vyvolal chaos aj medzi televíznymi štábmi priamo na mieste.
Americká Tajná služba uviedla, že k streľbe došlo krátko po 18:00 hodine miestneho času na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest. Podľa predbežných informácií sa muž priblížil ku kontrolnému stanovisku, vytiahol z tašky zbraň a začal strieľať na policajtov.
Bezpečnostné zložky paľbu okamžite opätovali a útočníka zasiahli. Záchranári ho následne previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel. Podľa agentúry Reuters úrady muža identifikovali ako emocionálne nestabilného jedinca.
Pri incidente utrpel zranenia aj jeden okoloidúci. Zatiaľ však nie je jasné, či ho zasiahli výstrely od strelca alebo od policajtov počas prestrelky.
Panika v živom vysielaní
Napäté momenty zachytili aj televízne štáby priamo v uliciach Washingtonu. Niekoľko reportérok muselo počas živých vstupov náhle prerušiť vysielanie po tom, čo v blízkosti zazneli výstrely. Jedna z novinárok sa dokonca reflexívne skrčila a začala sa kryť pred možným nebezpečenstvom, kým jej kolegovia v panike hľadali bezpečné miesto.
May 23, 2026
Tajná služba zároveň zdôraznila, že prezident Donald Trump nebol počas incidentu v ohrození. Pri streľbe neutrpel zranenia ani žiadny z policajtov.